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Мышь Redragon Storm Pro RGB купить с доставкой в Москве
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Мышь Redragon Storm Pro RGB

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Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 6
Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 7
Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 8
Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 1
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 2
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 3
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 4
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 5
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 6
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 7
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 8
  • Мышь Redragon Storm Pro RGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640509
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
230

Описание товара Мышь Redragon Storm Pro RGB

Мышь беспроводная/проводная Redragon Storm Pro создавалась специально для геймеров, поэтому у нее предусмотрено игровое программное обеспечение, которое открывает весь спектр настроек манипулятора. В программе можно создавать и оперативно менять профили пользователей, назначать макросы, менять скорость отклика, dpi и многие другие опции для полной кастомизации мыши. Модель оснащена высокоточным оптическим светодиодным сенсором PixArt PAW3335 с разрешением датчика до 16000 dpi. Подключение к компьютеру происходит при помощи ресивера беспроводной связи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 ч беспрерывной автономной работы, при этом в любой момент можно подключить зарядный кабель и продолжить игру. Программная управляемая подсветка может работать в 7 режимах и отключается при желании. Мышь Redragon Storm Pro имеет удлиненные тефлоновые ножки для лучшего скольжения и высокий запас прочности для самых активных игр.

Отзывы о товаре Мышь Redragon Storm Pro RGB




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь беспроводная/проводная Redragon Storm Pro создавалась специально для геймеров, поэтому у нее предусмотрено игровое программное обеспечение, которое открывает весь спектр настроек манипулятора. В программе можно создавать и оперативно менять профили пользователей, назначать макросы, менять скорость отклика, dpi и многие другие опции для полной кастомизации мыши. Модель оснащена высокоточным оптическим светодиодным сенсором PixArt PAW3335 с разрешением датчика до 16000 dpi. Подключение к компьютеру происходит при помощи ресивера беспроводной связи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 ч беспрерывной автономной работы, при этом в любой момент можно подключить зарядный кабель и продолжить игру. Программная управляемая подсветка может работать в 7 режимах и отключается при желании. Мышь Redragon Storm Pro имеет удлиненные тефлоновые ножки для лучшего скольжения и высокий запас прочности для самых активных игр.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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