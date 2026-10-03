Мышь Redragon Storm Pro RGB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Redragon Storm Pro RGB
Мышь беспроводная/проводная Redragon Storm Pro создавалась специально для геймеров, поэтому у нее предусмотрено игровое программное обеспечение, которое открывает весь спектр настроек манипулятора. В программе можно создавать и оперативно менять профили пользователей, назначать макросы, менять скорость отклика, dpi и многие другие опции для полной кастомизации мыши. Модель оснащена высокоточным оптическим светодиодным сенсором PixArt PAW3335 с разрешением датчика до 16000 dpi. Подключение к компьютеру происходит при помощи ресивера беспроводной связи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 ч беспрерывной автономной работы, при этом в любой момент можно подключить зарядный кабель и продолжить игру. Программная управляемая подсветка может работать в 7 режимах и отключается при желании. Мышь Redragon Storm Pro имеет удлиненные тефлоновые ножки для лучшего скольжения и высокий запас прочности для самых активных игр.
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