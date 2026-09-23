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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) купить с доставкой в Москве
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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)

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Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 1
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 2
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 3
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 4
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 5
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 6
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 7
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 8
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 9
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 10
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 11
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 12
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 13
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 14
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 15
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 1
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 2
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 3
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 4
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 5
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 6
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 7
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 8
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 9
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 10
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 11
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 12
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 13
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 14
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 15
  • Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)
2 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х20х13
Вес, кг.
1.36

Описание товара Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)

Программное обеспечение Defender Game Center. 4 режима разрешения мыши 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. Стабильная работа на высоких скоростях

Отзывы о товаре Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Программное обеспечение Defender Game Center. 4 режима разрешения мыши 800/1800/2400/3200 dpi. Редактор макросов. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. Стабильная работа на высоких скоростях
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 (52127) - по цене 2140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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