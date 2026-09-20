Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W90 Max белый/черный
Мышь проводная A4Tech Bloody W90 Max — функциональное решение с широкими возможностями для тех, кто увлекается компьютерными играми. Основой данной модели является профессиональный сенсор MAX BC3332-A с максимальным разрешением 10000 dpi, что вместе с высокой частотой опроса и возможным дополнительным ускорением 35g позволяет достичь удивительной точности и отдачи при управлении, что особенно важно в динамичных играх — например, в шутерах или файтингах. Для взаимодействия предусмотрено в общей сложности 10 кнопок с ресурсом до 50 млн нажатий, среди которых есть не только стандартные, но и программируемые кнопки для быстрых команд, а также переключатель чувствительности сенсора. Мышь проводная A4Tech Bloody W90 Max — решение в строгом дизайне, отличительной особенностью которого является RGB-подсветка логотипа. Модель обладает эргономичной формой корпуса и предназначена для правой руки. Благодаря качественному матовому пластику в качестве основного материала мышь также отличается высокой устойчивостью к износу и различным механическим повреждениям. Для подключения к устройствам используется прочный кабель в оплетке длиной 1.8 м.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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