Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
43x126x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
220
Описание товара Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1)
Мышь проводная Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] имеет программируемые кнопки, которые можно настроить под выполнение игровых действий. Корпуса выполнен из матового пластика белого цвета, устойчивого к постоянному накапливанию загрязнений. Форма манипулятора учитывает анатомические особенности правой ладони. При синхронизации Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] используется 1.7-метровый USB-кабель. Уберечь пользователя от погрешностей при наведении курсора позволяет оптический светодиодный сенсор. Регулировка разрешения датчика осуществляется путем нажатия на отдельную кнопку.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
43x126x73
Страна производитель
Китай
Мышь проводная Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] имеет программируемые кнопки, которые можно настроить под выполнение игровых действий. Корпуса выполнен из матового пластика белого цвета, устойчивого к постоянному накапливанию загрязнений. Форма манипулятора учитывает анатомические особенности правой ладони. При синхронизации Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] используется 1.7-метровый USB-кабель. Уберечь пользователя от погрешностей при наведении курсора позволяет оптический светодиодный сенсор. Регулировка разрешения датчика осуществляется путем нажатия на отдельную кнопку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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