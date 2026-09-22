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Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1)

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Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 1
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 2
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 3
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 4
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 5
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 6
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 7
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 8
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 9
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 10
Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 1
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 2
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 3
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 4
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 5
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 6
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 7
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 8
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 9
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 10
  • Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727629
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
43x126x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
220

Описание товара Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1)

Мышь проводная Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] имеет программируемые кнопки, которые можно настроить под выполнение игровых действий. Корпуса выполнен из матового пластика белого цвета, устойчивого к постоянному накапливанию загрязнений. Форма манипулятора учитывает анатомические особенности правой ладони. При синхронизации Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] используется 1.7-метровый USB-кабель. Уберечь пользователя от погрешностей при наведении курсора позволяет оптический светодиодный сенсор. Регулировка разрешения датчика осуществляется путем нажатия на отдельную кнопку.

Отзывы о товаре Мышь Razer DeathAdder Essential белый (RZ01-03850200-R3C1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.7
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
43x126x73
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] имеет программируемые кнопки, которые можно настроить под выполнение игровых действий. Корпуса выполнен из матового пластика белого цвета, устойчивого к постоянному накапливанию загрязнений. Форма манипулятора учитывает анатомические особенности правой ладони. При синхронизации Razer DeathAdder Essential [RZ01-03850200-R3C1] используется 1.7-метровый USB-кабель. Уберечь пользователя от погрешностей при наведении курсора позволяет оптический светодиодный сенсор. Регулировка разрешения датчика осуществляется путем нажатия на отдельную кнопку.
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Доставка
Отзывы


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