Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Pebble 2 M350S графитовый (910-006988)
Мышь LOGITECH — это универсальное периферийное устройство, разработанное для комфортного использования как правой, так и левой рукой. Она выполнена в элегантном сером цвете и идеально подходит для широкого спектра задач, будь то работа в офисе, учеба или развлечения дома. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы сможете забыть о проводах и насладиться свободой передвижения в радиусе до 10 метров. Эта мышь оснащена бесшумными кнопками, что делает ее идеальным выбором для тихой и продуктивной работы без лишнего шума. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором на любом типе поверхности. Питание осуществляется всего лишь одной батареей типа AA, что делает устройство экономичным и простым в использовании. С весом всего 76 г, мышь LOGITECH легка в переноске и обеспечивает комфортную работу на протяжении всего дня. Это стильное и функциональное решение от бренда Logitech станет незаменимым помощником для тех, кто ценит удобство и эффективность в работе.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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