Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse
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Характеристики
Описание товара Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse
Серия Razer DeathAdder — одна из самых известных и признанных игровых мышей в мире. Более 9 миллионов проданных единиц по всему миру и десятки именитых наград, неудивительно, что Razer DeathAdder стала культовой с момента своего появления. Razer DeathAdder Essential сохраняет классическую эргономичную форму, которая была отличительной чертой предыдущих поколений Razer DeathAdder. Её изгибающаяся узнаваемая форма создана для комфорта и позволяет поддерживать высокий уровень производительности на протяжении долгих игровых марафонов, так что вы никогда не дрогните в пылу сражения. 5 кнопок с мгновенным откликом. Независимые программируемые кнопки с мгновенным откликом предоставляют вам дополнительный контроль над соперником. До 10 миллионов кликов. Отмеченные множеством наград Механические переключатели Razer обеспечивают до 10 миллионов кликов для длительного срока службы и высокой надежности. Оптический сенсор с разрешением 6400 DPI позволяет быстро и точно перемещать мышь, обеспечивая высочайший контроль и отслеживание на максимальных скоростях.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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