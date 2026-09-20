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Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse купить с доставкой в Москве
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Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse

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Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 2
Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 3
Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 4
Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 5
Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 6
Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 1
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 2
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 3
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 4
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 5
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 6
  • Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498860
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
155

Описание товара Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse

Серия Razer DeathAdder — одна из самых известных и признанных игровых мышей в мире. Более 9 миллионов проданных единиц по всему миру и десятки именитых наград, неудивительно, что Razer DeathAdder стала культовой с момента своего появления. Razer DeathAdder Essential сохраняет классическую эргономичную форму, которая была отличительной чертой предыдущих поколений Razer DeathAdder. Её изгибающаяся узнаваемая форма создана для комфорта и позволяет поддерживать высокий уровень производительности на протяжении долгих игровых марафонов, так что вы никогда не дрогните в пылу сражения. 5 кнопок с мгновенным откликом. Независимые программируемые кнопки с мгновенным откликом предоставляют вам дополнительный контроль над соперником. До 10 миллионов кликов. Отмеченные множеством наград Механические переключатели Razer обеспечивают до 10 миллионов кликов для длительного срока службы и высокой надежности. Оптический сенсор с разрешением 6400 DPI позволяет быстро и точно перемещать мышь, обеспечивая высочайший контроль и отслеживание на максимальных скоростях.

Отзывы о товаре Мышь игровая Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Razer DeathAdder — одна из самых известных и признанных игровых мышей в мире. Более 9 миллионов проданных единиц по всему миру и десятки именитых наград, неудивительно, что Razer DeathAdder стала культовой с момента своего появления. Razer DeathAdder Essential сохраняет классическую эргономичную форму, которая была отличительной чертой предыдущих поколений Razer DeathAdder. Её изгибающаяся узнаваемая форма создана для комфорта и позволяет поддерживать высокий уровень производительности на протяжении долгих игровых марафонов, так что вы никогда не дрогните в пылу сражения. 5 кнопок с мгновенным откликом. Независимые программируемые кнопки с мгновенным откликом предоставляют вам дополнительный контроль над соперником. До 10 миллионов кликов. Отмеченные множеством наград Механические переключатели Razer обеспечивают до 10 миллионов кликов для длительного срока службы и высокой надежности. Оптический сенсор с разрешением 6400 DPI позволяет быстро и точно перемещать мышь, обеспечивая высочайший контроль и отслеживание на максимальных скоростях.
Самовывоз
Доставка
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