Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 10
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 11
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 13
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 14
Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
77 x 135 x 43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
330

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK)

Благодаря мыши проводной A4Tech Bloody W95 Max можно с удобством работать в различных программах и проходить любые игры на компьютере. Манипулятор будет отлично смотреться рядом с системным блоком на столе за счет классической черной расцветки корпуса и стильной RGB-подсветки. Конструкцией модели предусмотрено 10 кнопок с возможностью программирования, чтобы одним нажатием выполнялась целая последовательность действий. Устройство хорошо двигается по поверхности, моментально перемещая курсор на экране благодаря оптическому светодиодному сенсору BC3332-A. Отдельные кнопки смены dpi позволят выбрать предпочтительное разрешение в диапазоне от 100 dpi до 12000 dpi. Проводная мышь A4Tech Bloody W95 Max облачена в прочный корпус из пластика, форма которого удобна для хвата правой рукой. Кабель длиной 1.8 м облачен в тканевую оплетку, препятствующую истиранию провода о край компьютерного стола.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
77 x 135 x 43 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря мыши проводной A4Tech Bloody W95 Max можно с удобством работать в различных программах и проходить любые игры на компьютере. Манипулятор будет отлично смотреться рядом с системным блоком на столе за счет классической черной расцветки корпуса и стильной RGB-подсветки. Конструкцией модели предусмотрено 10 кнопок с возможностью программирования, чтобы одним нажатием выполнялась целая последовательность действий. Устройство хорошо двигается по поверхности, моментально перемещая курсор на экране благодаря оптическому светодиодному сенсору BC3332-A. Отдельные кнопки смены dpi позволят выбрать предпочтительное разрешение в диапазоне от 100 dpi до 12000 dpi. Проводная мышь A4Tech Bloody W95 Max облачена в прочный корпус из пластика, форма которого удобна для хвата правой рукой. Кабель длиной 1.8 м облачен в тканевую оплетку, препятствующую истиранию провода о край компьютерного стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody W95 Max черный (W95 MAX STONE BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...