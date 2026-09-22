Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок
Мышь A4TECH – идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокую точность и комфорт. С длиной провода 1,8 метра устройство обеспечивает свободу движений, что особенно важно в динамичных игровых сессиях. Оснащенная высокочувствительным оптическим сенсором с разрешением 12000 dpi, мышь гарантирует молниеносную реакцию и точность в управлении. Эргономичный дизайн, разработанный специально для правой руки, позволяет избежать усталости даже при длительном использовании. Яркое сочетание белого и красного цвета придает устройству стильный и современный вид, который впишется в любую игровую установку. Подключение через USB Type-A делает мышь совместимой с большинством персональных компьютеров. При весе всего 87 граммов устройство остается легким и маневренным, что особенно важно для геймеров, ценящих скорость и точность в управлении. Этот надежный и функциональный аксессуар станет вашим надежным помощником как в играх, так и в повседневной работе.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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