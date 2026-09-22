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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок

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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 2
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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 2
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  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727566
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
325

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок

Мышь A4TECH – идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокую точность и комфорт. С длиной провода 1,8 метра устройство обеспечивает свободу движений, что особенно важно в динамичных игровых сессиях. Оснащенная высокочувствительным оптическим сенсором с разрешением 12000 dpi, мышь гарантирует молниеносную реакцию и точность в управлении. Эргономичный дизайн, разработанный специально для правой руки, позволяет избежать усталости даже при длительном использовании. Яркое сочетание белого и красного цвета придает устройству стильный и современный вид, который впишется в любую игровую установку. Подключение через USB Type-A делает мышь совместимой с большинством персональных компьютеров. При весе всего 87 граммов устройство остается легким и маневренным, что особенно важно для геймеров, ценящих скорость и точность в управлении. Этот надежный и функциональный аксессуар станет вашим надежным помощником как в играх, так и в повседневной работе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W63 Max Proxy Boom рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокую точность и комфорт. С длиной провода 1,8 метра устройство обеспечивает свободу движений, что особенно важно в динамичных игровых сессиях. Оснащенная высокочувствительным оптическим сенсором с разрешением 12000 dpi, мышь гарантирует молниеносную реакцию и точность в управлении. Эргономичный дизайн, разработанный специально для правой руки, позволяет избежать усталости даже при длительном использовании. Яркое сочетание белого и красного цвета придает устройству стильный и современный вид, который впишется в любую игровую установку. Подключение через USB Type-A делает мышь совместимой с большинством персональных компьютеров. При весе всего 87 граммов устройство остается легким и маневренным, что особенно важно для геймеров, ценящих скорость и точность в управлении. Этот надежный и функциональный аксессуар станет вашим надежным помощником как в играх, так и в повседневной работе.
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