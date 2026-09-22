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Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный

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Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 7
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 8
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 9
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 10
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729643
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
245

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный

Мышь A4TECH идеально подходит для геймеров, сочетая в себе стильный черный дизайн и высокой производительностью. Эта мышь предназначена для использования правой рукой и обладает универсальным назначением, что делает её отличным выбором как для игр, так и для повседневной работы. Сердцем устройства является высокоточный оптический сенсор с разрешением 20000 dpi, который обеспечивает невероятную точность и отзывчивость движений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенную передачу данных, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Мышь имеет легкий вес всего 62 грамма, что позволяет избежать усталости даже при длительном использовании. Хотя бесшумные кнопки отсутствуют, это не умаляет ее достоинств, а сам бренд A4Tech является гарантом качества и долговечности. Эта игровая мышь станет надежным спутником для тех, кто ценит комфорт и производительность.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH идеально подходит для геймеров, сочетая в себе стильный черный дизайн и высокой производительностью. Эта мышь предназначена для использования правой рукой и обладает универсальным назначением, что делает её отличным выбором как для игр, так и для повседневной работы. Сердцем устройства является высокоточный оптический сенсор с разрешением 20000 dpi, который обеспечивает невероятную точность и отзывчивость движений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенную передачу данных, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Мышь имеет легкий вес всего 62 грамма, что позволяет избежать усталости даже при длительном использовании. Хотя бесшумные кнопки отсутствуют, это не умаляет ее достоинств, а сам бренд A4Tech является гарантом качества и долговечности. Эта игровая мышь станет надежным спутником для тех, кто ценит комфорт и производительность.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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