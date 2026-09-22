Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra черный
Мышь A4TECH идеально подходит для геймеров, сочетая в себе стильный черный дизайн и высокой производительностью. Эта мышь предназначена для использования правой рукой и обладает универсальным назначением, что делает её отличным выбором как для игр, так и для повседневной работы. Сердцем устройства является высокоточный оптический сенсор с разрешением 20000 dpi, который обеспечивает невероятную точность и отзывчивость движений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенную передачу данных, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Мышь имеет легкий вес всего 62 грамма, что позволяет избежать усталости даже при длительном использовании. Хотя бесшумные кнопки отсутствуют, это не умаляет ее достоинств, а сам бренд A4Tech является гарантом качества и долговечности. Эта игровая мышь станет надежным спутником для тех, кто ценит комфорт и производительность.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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