Мышь Razer DeathAdder Essential черный (RZ01-03850100-R3C1)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
43x126x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
220
Описание товара Мышь Razer DeathAdder Essential черный (RZ01-03850100-R3C1)
Мышь проводная Razer DeathAdder Essential черная обладает слегка изогнутым корпусом, удобным для хвата правой рукой. Эргономичный дизайн снимает лишнее напряжение с запястья и не выскальзывает из ладони. Устройство подключается к ПК через стандартный USB-разъем с помощью длинного кабеля 1.8 м. На корпусе Razer DeathAdder Essential вы найдете 5 кнопок для удобного управления игровым процессом. Датчик работает в режиме 6400 dpi, мгновенно реагируя на все команды и малейшие движения ладонью. Игровая мышь дополнена боковыми и программируемыми кнопками.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
43x126x73
Страна производитель
Китай
Мышь проводная Razer DeathAdder Essential черная обладает слегка изогнутым корпусом, удобным для хвата правой рукой. Эргономичный дизайн снимает лишнее напряжение с запястья и не выскальзывает из ладони. Устройство подключается к ПК через стандартный USB-разъем с помощью длинного кабеля 1.8 м. На корпусе Razer DeathAdder Essential вы найдете 5 кнопок для удобного управления игровым процессом. Датчик работает в режиме 6400 dpi, мгновенно реагируя на все команды и малейшие движения ладонью. Игровая мышь дополнена боковыми и программируемыми кнопками.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Razer DeathAdder Essential черный (RZ01-03850100-R3C1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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