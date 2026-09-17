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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок

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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 1
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 2
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 3
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный, коричневый, рисунок
Тип сенсора
лазерный
Общее количество кнопок
6
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 2
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 3
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 940 руб.  3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66115
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный, коричневый, рисунок
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
360

Описание товара Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок

A4TECH Oscar Editor XL-747H (Brown Spider) — это классическая проводная лазерная мышь игровой серии X7. Устройство сочетает в себе эргономичную форму, узнаваемый дизайн с изображением паука на коричневом корпусе и продвинутые технические характеристики для точного позиционирования в играх и работы.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный, коричневый, рисунок
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH Oscar Editor XL-747H (Brown Spider) — это классическая проводная лазерная мышь игровой серии X7. Устройство сочетает в себе эргономичную форму, узнаваемый дизайн с изображением паука на коричневом корпусе и продвинутые технические характеристики для точного позиционирования в играх и работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H коричневый/рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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