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Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Elite GM-212 black (52212)

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Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 1
Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 2
Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 3
Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 4
Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 1
  • Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 2
  • Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 3
  • Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 4
  • Мышь Defender Elite GM-212 black (52212) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727498
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.7x125.5x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Defender Elite GM-212 black (52212)

Эргономичная игровая мышь Defender Elite GM-212 с тремя режимами подключения: проводное, беспроводное по радиоканалу 2.4 Ггц, беспроводное подключение по Bluetooth. Сенсор мыши поддерживает высокое разрешение до 26 000 dpi. Также модель имеет 10 режимов динамической RGB подсветки, тефлоновые ножки для быстрого скольжения и встроенный аккумулятор на 400 мАч.

Отзывы о товаре Мышь Defender Elite GM-212 black (52212)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.7x125.5x64
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичная игровая мышь Defender Elite GM-212 с тремя режимами подключения: проводное, беспроводное по радиоканалу 2.4 Ггц, беспроводное подключение по Bluetooth. Сенсор мыши поддерживает высокое разрешение до 26 000 dpi. Также модель имеет 10 режимов динамической RGB подсветки, тефлоновые ножки для быстрого скольжения и встроенный аккумулятор на 400 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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