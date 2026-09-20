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Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293)

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Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 1
Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 2
Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 3
Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 4
Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 5
Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыши
  • Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 1
  • Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 2
  • Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 3
  • Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 4
  • Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 5
  • Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541281
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
161

Описание товара Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293)

Вне зависимости от вашего местоположения используйте мышь, на которую можно положиться: ее легко упаковать, подключить и использовать. При этом простота конструкции совершенно не влияет на качество. Радиочастотное соединение 2,4 ГГц.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 400 черный (GY50R91293)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Описание
Вне зависимости от вашего местоположения используйте мышь, на которую можно положиться: ее легко упаковать, подключить и использовать. При этом простота конструкции совершенно не влияет на качество. Радиочастотное соединение 2,4 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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