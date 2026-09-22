Top.Mail.Ru
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 1
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 2
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 3
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 4
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 5
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 6
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 1
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 2
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 3
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 4
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 5
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 6
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727659
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
40x111x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
166

Описание товара Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL)

Мышь беспроводная Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 [BHR8850GL] имеет симметричный пластиковый корпус, форма которого соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладони. На матовом покрытии не остается следов от пальцев. Светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное наведение курсора. Рекомендуется использовать манипулятор на шероховатом компьютерном коврике. Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 [BHR8850GL] подключается к ПК, ноутбуку, телевизору через беспроводной интерфейс Bluetooth и USB-ресивер. Конструкцией предусмотрено 5 кнопок, которые не издают щелчка во время нажатия. Аксессуар поддерживает функцию одновременной работы с 2 устройствами.

Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
40x111x64
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 [BHR8850GL] имеет симметричный пластиковый корпус, форма которого соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладони. На матовом покрытии не остается следов от пальцев. Светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное наведение курсора. Рекомендуется использовать манипулятор на шероховатом компьютерном коврике. Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 [BHR8850GL] подключается к ПК, ноутбуку, телевизору через беспроводной интерфейс Bluetooth и USB-ресивер. Конструкцией предусмотрено 5 кнопок, которые не издают щелчка во время нажатия. Аксессуар поддерживает функцию одновременной работы с 2 устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...