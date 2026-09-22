Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA)
Представляем универсальную мышь от MSI, идеально сочетающую стиль и функциональность, которая будет отличным выбором как для геймеров, так и для повседневной работы. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь подчеркнет ваш уникальный стиль и станет прекрасным дополнением к любому рабочему пространству. Основные характеристики включают в себя универсальность подключения: как проводное с длиной кабеля 2 метра, так и беспроводное с радиусом действия до 10 метров. Это дает вам полную свободу передвижения, сохраняя при этом безупречную связь с устройством. С оптическим сенсором на 26000 dpi мышь обеспечивает высокоточную чувствительность и моментальную реакцию на ваши действия, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Интерфейс подключения включает радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, обеспечивая широкий спектр совместимости с различными устройствами. Эта модель предназначена для пользователей, предпочитающих правый хват, и заряжается от встроенного аккумулятора, что делает её удобной для длительных игровых сессий. При весе всего 65 граммов мышь легко управляется, обеспечивая комфорт на протяжении длительного времени. Поднимите ваш игровой процесс на новый уровень и насладитесь комфортом работы с мышью MSI, разработанной с учётом высоких требований современных пользователей.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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