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Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) купить с доставкой в Москве
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Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA)

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Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 1
Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 2
Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 3
Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 4
Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 1
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 2
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 3
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 4
  • Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727625
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
204

Описание товара Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA)

Представляем универсальную мышь от MSI, идеально сочетающую стиль и функциональность, которая будет отличным выбором как для геймеров, так и для повседневной работы. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь подчеркнет ваш уникальный стиль и станет прекрасным дополнением к любому рабочему пространству. Основные характеристики включают в себя универсальность подключения: как проводное с длиной кабеля 2 метра, так и беспроводное с радиусом действия до 10 метров. Это дает вам полную свободу передвижения, сохраняя при этом безупречную связь с устройством. С оптическим сенсором на 26000 dpi мышь обеспечивает высокоточную чувствительность и моментальную реакцию на ваши действия, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Интерфейс подключения включает радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, обеспечивая широкий спектр совместимости с различными устройствами. Эта модель предназначена для пользователей, предпочитающих правый хват, и заряжается от встроенного аккумулятора, что делает её удобной для длительных игровых сессий. При весе всего 65 граммов мышь легко управляется, обеспечивая комфорт на протяжении длительного времени. Поднимите ваш игровой процесс на новый уровень и насладитесь комфортом работы с мышью MSI, разработанной с учётом высоких требований современных пользователей.

Отзывы о товаре Мышь MSI VERSA 300 ELITE W белый (S12-4301450-CLA)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную мышь от MSI, идеально сочетающую стиль и функциональность, которая будет отличным выбором как для геймеров, так и для повседневной работы. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь подчеркнет ваш уникальный стиль и станет прекрасным дополнением к любому рабочему пространству. Основные характеристики включают в себя универсальность подключения: как проводное с длиной кабеля 2 метра, так и беспроводное с радиусом действия до 10 метров. Это дает вам полную свободу передвижения, сохраняя при этом безупречную связь с устройством. С оптическим сенсором на 26000 dpi мышь обеспечивает высокоточную чувствительность и моментальную реакцию на ваши действия, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Интерфейс подключения включает радиоканал, Bluetooth и USB Type-A, обеспечивая широкий спектр совместимости с различными устройствами. Эта модель предназначена для пользователей, предпочитающих правый хват, и заряжается от встроенного аккумулятора, что делает её удобной для длительных игровых сессий. При весе всего 65 граммов мышь легко управляется, обеспечивая комфорт на протяжении длительного времени. Поднимите ваш игровой процесс на новый уровень и насладитесь комфортом работы с мышью MSI, разработанной с учётом высоких требований современных пользователей.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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