Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M550 темно-серый/серый (910-007446)
Мышь беспроводная Logitech Signature M550 [910-007446] черного цвета оснащена светодиодным сенсором с разрешением 4000 dpi. Она мгновенно реагирует на минимальные движения рукой. Модель подойдет для работы с графикой, серфинга в интернете, игр. Мышка получила 3 кнопки и инерционное колесико для быстрой и плавной прокрутки длинных документов, веб-страниц или таблиц. Благодаря резиновым прокладкам в корпусе кнопки работают практически бесшумно. Так вы не будете мешать окружающим даже ночью. Мышь беспроводная Logitech Signature M550 [910-007446] предназначена для управления правой рукой. Подключение к ПК, телевизору или другому устройству осуществляется через Bluetooth или по кабелю USB Type-A. При беспроводном соединении связь сохраняется на расстоянии до 10 м. С батарейками АА мышь будет работать автономно до 24 месяцев.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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