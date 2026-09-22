Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NARAKA USB)
Мышь беспроводная A4Tech Bloody R36 Ultra относится к категории игровых. Она оснащена оптическим светодиодным датчиком разрешением 12000 dpi и частотой опроса 125 и 1000 Гц. Это обеспечивает плавное и быстрое перемещение курсора на экране ПК, что позволит моментально совершать в игре нужное действие. Для увеличения точности движения курсора можно понизить разрешение датчика до 100 dpi отдельной кнопкой. Всего у мыши 7 программируемых кнопок, включая колесо прокрутки и 2 боковые. Особенности корпуса мыши беспроводной A4Tech Bloody R36 Ultra обеспечивают ее надежное удержание правой рукой. Подключение мыши происходит по радиоканалу через USB-ресивер. Радиус сигнала достигает 10 м, благодаря чему игрок может быть более маневренным. Задержка сигнала в 1 мс предполагает высокую четкость действий игрока, без зависаний и задержек. Возможно кабельное подключение мыши к ПК через разъем USB Type-C. Перезаряжаемая литиевая батарея поддерживает мышь в рабочем состоянии на протяжении до 75 ч.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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