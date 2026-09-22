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Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211)

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Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727504
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38x121x64.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211)

Redragon K1ng 4K Pro - мышь весом всего 49 грамм, благодаря чему обеспечивает невероятную свободу движения. С высокой частотой опроса 4К она гарантирует мгновенную реакцию на каждое ваше движение, а возможность подключения по 2.4G/BT или проводу значительно упростит работу.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Redragon K1ng 4K Pro black (72211)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38x121x64.3
Страна производитель
Китай
Описание
Redragon K1ng 4K Pro - мышь весом всего 49 грамм, благодаря чему обеспечивает невероятную свободу движения. С высокой частотой опроса 4К она гарантирует мгновенную реакцию на каждое ваше движение, а возможность подключения по 2.4G/BT или проводу значительно упростит работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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