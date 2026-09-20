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Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) купить с доставкой в Москве
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Мышь HP 150 черный (2S9L1AA)

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Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 2
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Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 4
Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 5
Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 6
Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 7
Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 1
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 2
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 3
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 4
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 5
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 6
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 7
  • Мышь HP 150 черный (2S9L1AA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507414
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь HP 150 черный (2S9L1AA)

Мышь HP – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы с ПК. Выполненная в классическом черном цвете, она органично впишется в любой интерьер рабочего места. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивающим высокую точность и плавность движения курсора. Одним из ключевых преимуществ данной модели является универсальный хват, позволяющий удобно использовать устройство как правой, так и левой рукой. Подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и исключает путаницу с проводами на рабочем столе. Тип подключения также поддерживает проводное соединение, что делает эту мышь еще более универсальной. Питание мыши осуществляется от одной батареи формата AA, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Надежность и качество мыши HP станут отличным выбором для пользователей, ищущих удобное и функциональное устройство для работы на ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь HP 150 черный (2S9L1AA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь HP – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы с ПК. Выполненная в классическом черном цвете, она органично впишется в любой интерьер рабочего места. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивающим высокую точность и плавность движения курсора. Одним из ключевых преимуществ данной модели является универсальный хват, позволяющий удобно использовать устройство как правой, так и левой рукой. Подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и исключает путаницу с проводами на рабочем столе. Тип подключения также поддерживает проводное соединение, что делает эту мышь еще более универсальной. Питание мыши осуществляется от одной батареи формата AA, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Надежность и качество мыши HP станут отличным выбором для пользователей, ищущих удобное и функциональное устройство для работы на ПК.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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