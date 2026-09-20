Мышь HP 150 черный (2S9L1AA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь HP 150 черный (2S9L1AA)
Мышь HP – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы с ПК. Выполненная в классическом черном цвете, она органично впишется в любой интерьер рабочего места. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивающим высокую точность и плавность движения курсора. Одним из ключевых преимуществ данной модели является универсальный хват, позволяющий удобно использовать устройство как правой, так и левой рукой. Подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и исключает путаницу с проводами на рабочем столе. Тип подключения также поддерживает проводное соединение, что делает эту мышь еще более универсальной. Питание мыши осуществляется от одной батареи формата AA, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Надежность и качество мыши HP станут отличным выбором для пользователей, ищущих удобное и функциональное устройство для работы на ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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