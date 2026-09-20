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Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) купить с доставкой в Москве
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Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0)

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Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 1
Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 2
Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 3
Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 1
  • Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 2
  • Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 3
  • Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549071
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
79,3х39х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
450

Описание товара Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0)

Мышь проводная Mad Catz M.O.J.O. M1 с эффектным стилизованным дизайном разработана специально для хвата правой рукой. Датчик действует с оптимальной чувствительностью 1000 dpi, достаточной для работы за ПК и игр с несложным управлением. На фоне черного матового пластика особенно эффектно выглядит RGB-подсветка. Устройство Mad Catz M.O.J.O. M1 подключается с помощью длинного кабеля 1.8 м через стандартный USB-разъем. Тканевая оплетка защищает от изломов и перегибов, продлевая срок службы мыши. Имеется 8 кнопок управления, в том числе боковые с поддержкой программирования и кнопка для смены DPI/CPI.

Отзывы о товаре Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0)




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
79,3х39х120
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Mad Catz M.O.J.O. M1 с эффектным стилизованным дизайном разработана специально для хвата правой рукой. Датчик действует с оптимальной чувствительностью 1000 dpi, достаточной для работы за ПК и игр с несложным управлением. На фоне черного матового пластика особенно эффектно выглядит RGB-подсветка. Устройство Mad Catz M.O.J.O. M1 подключается с помощью длинного кабеля 1.8 м через стандартный USB-разъем. Тканевая оплетка защищает от изломов и перегибов, продлевая срок службы мыши. Имеется 8 кнопок управления, в том числе боковые с поддержкой программирования и кнопка для смены DPI/CPI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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