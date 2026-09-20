Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 549071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
79,3х39х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
450
Описание товара Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0)
Мышь проводная Mad Catz M.O.J.O. M1 с эффектным стилизованным дизайном разработана специально для хвата правой рукой. Датчик действует с оптимальной чувствительностью 1000 dpi, достаточной для работы за ПК и игр с несложным управлением. На фоне черного матового пластика особенно эффектно выглядит RGB-подсветка. Устройство Mad Catz M.O.J.O. M1 подключается с помощью длинного кабеля 1.8 м через стандартный USB-разъем. Тканевая оплетка защищает от изломов и перегибов, продлевая срок службы мыши. Имеется 8 кнопок управления, в том числе боковые с поддержкой программирования и кнопка для смены DPI/CPI.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
79,3х39х120
Страна производитель
Китай
Мышь проводная Mad Catz M.O.J.O. M1 с эффектным стилизованным дизайном разработана специально для хвата правой рукой. Датчик действует с оптимальной чувствительностью 1000 dpi, достаточной для работы за ПК и игр с несложным управлением. На фоне черного матового пластика особенно эффектно выглядит RGB-подсветка. Устройство Mad Catz M.O.J.O. M1 подключается с помощью длинного кабеля 1.8 м через стандартный USB-разъем. Тканевая оплетка защищает от изломов и перегибов, продлевая срок службы мыши. Имеется 8 кнопок управления, в том числе боковые с поддержкой программирования и кнопка для смены DPI/CPI.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Mad Catz M.O.J.O. M1 чёрная (MM04DCINBL000-0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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