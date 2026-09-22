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Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) купить с доставкой в Москве
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Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL)

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Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 1
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 2
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 3
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 4
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 5
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 6
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 7
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 8
Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 1
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 2
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 3
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 4
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 5
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 6
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 7
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 8
  • Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727660
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
188

Описание товара Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL)

Мышь Xiaomi – это стильное и надежное устройство, разработанное для удовлетворения потребностей как геймеров, так и обычных пользователей. Она обладает элегантным черным дизайном и эргономичной формой, что делает её идеальной для использования правой рукой. Длина провода составляет 2 метра, обеспечивая свободу движений и комфорт во время игры или работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и быстроту отклика, что особенно важно в играх. Вес мыши составляет всего 72 грамма, благодаря чему она легка в управлении и не вызовет усталости даже при длительном использовании. Оптический сенсор обеспечивает разрешение до 6200 dpi, что позволяет добиться высокой точности и скорости реакции, необходимых для успешного игрового процесса или продуктивной работы. Мышь Xiaomi является универсальным решением как для ежедневных задач, так и для сложных игровых баталий. Бренд Xiaomi гарантирует высокое качество и надёжность своей продукции.

Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Xiaomi – это стильное и надежное устройство, разработанное для удовлетворения потребностей как геймеров, так и обычных пользователей. Она обладает элегантным черным дизайном и эргономичной формой, что делает её идеальной для использования правой рукой. Длина провода составляет 2 метра, обеспечивая свободу движений и комфорт во время игры или работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и быстроту отклика, что особенно важно в играх. Вес мыши составляет всего 72 грамма, благодаря чему она легка в управлении и не вызовет усталости даже при длительном использовании. Оптический сенсор обеспечивает разрешение до 6200 dpi, что позволяет добиться высокой точности и скорости реакции, необходимых для успешного игрового процесса или продуктивной работы. Мышь Xiaomi является универсальным решением как для ежедневных задач, так и для сложных игровых баталий. Бренд Xiaomi гарантирует высокое качество и надёжность своей продукции.
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Отзывы


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