Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648757
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
71x40.5x125.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1)
MM 310 Black — это проводная игровая мышь с новым инновационным набором функций, ориентированным на производительность. Она включает в себя оптический датчик профессионального уровня с разрешением 12 000 точек на дюйм, ножки из настоящего ПТФЭ для непревзойденного скольжения и новый кабель Ultraweave для игры без зацепок и сопротивления. Все размещено в корпусе. революционная легкая конструкция корпуса, позволяющая уменьшить вес до 50 г. Легкий вес, но мощный по производительности, MM 310 действительно превосходит остальных
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
71x40.5x125.6
Страна производитель
Китай
MM 310 Black — это проводная игровая мышь с новым инновационным набором функций, ориентированным на производительность. Она включает в себя оптический датчик профессионального уровня с разрешением 12 000 точек на дюйм, ножки из настоящего ПТФЭ для непревзойденного скольжения и новый кабель Ultraweave для игры без зацепок и сопротивления. Все размещено в корпусе. революционная легкая конструкция корпуса, позволяющая уменьшить вес до 50 г. Легкий вес, но мощный по производительности, MM 310 действительно превосходит остальных
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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