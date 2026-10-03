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Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) купить с доставкой в Москве
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Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1)

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Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 1
Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 2
Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 3
Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 4
Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 5
Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 1
  • Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 2
  • Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 3
  • Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 4
  • Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 5
  • Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648757
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
71x40.5x125.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1)

MM 310 Black — это проводная игровая мышь с новым инновационным набором функций, ориентированным на производительность. Она включает в себя оптический датчик профессионального уровня с разрешением 12 000 точек на дюйм, ножки из настоящего ПТФЭ для непревзойденного скольжения и новый кабель Ultraweave для игры без зацепок и сопротивления. Все размещено в корпусе. революционная легкая конструкция корпуса, позволяющая уменьшить вес до 50 г. Легкий вес, но мощный по производительности, MM 310 действительно превосходит остальных

Отзывы о товаре Мышь Cooler Master Mouse MM310, Black Matte (MM-310-KKOL1)




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
71x40.5x125.6
Страна производитель
Китай
Описание
MM 310 Black — это проводная игровая мышь с новым инновационным набором функций, ориентированным на производительность. Она включает в себя оптический датчик профессионального уровня с разрешением 12 000 точек на дюйм, ножки из настоящего ПТФЭ для непревзойденного скольжения и новый кабель Ultraweave для игры без зацепок и сопротивления. Все размещено в корпусе. революционная легкая конструкция корпуса, позволяющая уменьшить вес до 50 г. Легкий вес, но мощный по производительности, MM 310 действительно превосходит остальных
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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