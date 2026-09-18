Top.Mail.Ru
Мышь Gembird MG-520 black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Gembird MG-520 black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Gembird MG-520 black - фото 1
Мышь Gembird MG-520 black - фото 2
Мышь Gembird MG-520 black - фото 3
Мышь Gembird MG-520 black - фото 4
Мышь Gembird MG-520 black - фото 5
Мышь Gembird MG-520 black - фото 6
Мышь Gembird MG-520 black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 1
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 2
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 3
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 4
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 5
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 6
  • Мышь Gembird MG-520 black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
500 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 277185
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Gembird MG-520 black

Высокопроизводительный оптический сенсор. Максимальное оптическое разрешение: 3200 DPI. Смена разрешения. Программируемые кнопки. RGB подсветка. Эргономичный дизайн. Кабель в тканевой оплётке. Чип X7. Octopus extremity – «неубиваемые» клавиши. Hauler elite – идеальное прицеливание даже на бегу. Armatura – усиленный корпус.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MG-520 black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Высокопроизводительный оптический сенсор. Максимальное оптическое разрешение: 3200 DPI. Смена разрешения. Программируемые кнопки. RGB подсветка. Эргономичный дизайн. Кабель в тканевой оплётке. Чип X7. Octopus extremity – «неубиваемые» клавиши. Hauler elite – идеальное прицеливание даже на бегу. Armatura – усиленный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MG-520 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...