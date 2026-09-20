Мышь A4Tech OP-620DS Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech OP-620DS Black
Мышь OP-620DS от бренда A4TECH представляет собой надежное и функциональное устройство для вашего компьютера. Эта оптическая мышь подключается к компьютеру через USB-интерфейс, обеспечивая быструю и стабильную передачу данных. Мышь оснащена тремя кнопками, что делает ее удобной в использовании для различных задач, будь то навигация по веб-страницам или управление в играх. Ее компактный и эргономичный дизайн позволяет долго и комфортно работать за компьютером, а оптическая технология обеспечивает точность и отзывчивость движений. Мышь OP-620DS от A4TECH – это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в своей работе.
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