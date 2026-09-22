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Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) купить с доставкой в Москве
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Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153)

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Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 1
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 2
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 3
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 4
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 5
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 6
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 7
Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 1
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 2
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 3
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 4
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 5
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 6
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 7
  • Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727518
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39.8x126x63.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153)

Мышь проводная Redragon Fyzu – модель в черном корпусе с RGB-подсветкой, которая оборудована 7 кнопками. Поддержка программирования позволит задать на нажатие той или иной кнопки выполнение определенной команды или последовательности действий, что облегчит работу в ряде программ и при прохождении игр. Проводная мышь Redragon Fyzu оборудована оптическим светодиодным сенсором PixArt P3395 с максимальным разрешением 26000 dpi для молниеносного перемещения и точного позиционирования курсора на экране.

Отзывы о товаре Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39.8x126x63.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Redragon Fyzu – модель в черном корпусе с RGB-подсветкой, которая оборудована 7 кнопками. Поддержка программирования позволит задать на нажатие той или иной кнопки выполнение определенной команды или последовательности действий, что облегчит работу в ряде программ и при прохождении игр. Проводная мышь Redragon Fyzu оборудована оптическим светодиодным сенсором PixArt P3395 с максимальным разрешением 26000 dpi для молниеносного перемещения и точного позиционирования курсора на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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