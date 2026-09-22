Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727518
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39.8x126x63.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
150
Описание товара Мышь проводная Defender Redragon Fyzu black (72153)
Мышь проводная Redragon Fyzu – модель в черном корпусе с RGB-подсветкой, которая оборудована 7 кнопками. Поддержка программирования позволит задать на нажатие той или иной кнопки выполнение определенной команды или последовательности действий, что облегчит работу в ряде программ и при прохождении игр. Проводная мышь Redragon Fyzu оборудована оптическим светодиодным сенсором PixArt P3395 с максимальным разрешением 26000 dpi для молниеносного перемещения и точного позиционирования курсора на экране.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
39.8x126x63.8
Страна производитель
Китай
Мышь проводная Redragon Fyzu – модель в черном корпусе с RGB-подсветкой, которая оборудована 7 кнопками. Поддержка программирования позволит задать на нажатие той или иной кнопки выполнение определенной команды или последовательности действий, что облегчит работу в ряде программ и при прохождении игр. Проводная мышь Redragon Fyzu оборудована оптическим светодиодным сенсором PixArt P3395 с максимальным разрешением 26000 dpi для молниеносного перемещения и точного позиционирования курсора на экране.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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