Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119)
Мышь Logitech – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. Это стильное устройство выполнено в элегантном черном цвете и предназначено специально для использования с персональными компьютерами. С Logitech вы получаете свободу передвижения благодаря беспроводному подключению по Bluetooth. Радиус действия мыши составляет целых 10 метров, что обеспечивает комфортное использование без ограничений пространства. Она питается от одной батарейки типа AA, что позволяет легко заменять источник питания по мере необходимости. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, который гарантирует точное и плавное управление курсором. Это делает работу за компьютером более эффективной и приносит настоящее удовольствие от взаимодействия с техникой. Будучи продукцией известного бренда Logitech, эта мышь станет надежным помощником в выполнении ежедневных компьютерных задач, сочетая в себе продуманный дизайн, отличные технические характеристики и приятное удобство в использовании.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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