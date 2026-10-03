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Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119)

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Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 1
Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 2
Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 3
Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 4
Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 5
Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 1
  • Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 2
  • Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 3
  • Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 4
  • Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 5
  • Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648744
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
900

Описание товара Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119)

Мышь Logitech – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. Это стильное устройство выполнено в элегантном черном цвете и предназначено специально для использования с персональными компьютерами. С Logitech вы получаете свободу передвижения благодаря беспроводному подключению по Bluetooth. Радиус действия мыши составляет целых 10 метров, что обеспечивает комфортное использование без ограничений пространства. Она питается от одной батарейки типа AA, что позволяет легко заменять источник питания по мере необходимости. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, который гарантирует точное и плавное управление курсором. Это делает работу за компьютером более эффективной и приносит настоящее удовольствие от взаимодействия с техникой. Будучи продукцией известного бренда Logitech, эта мышь станет надежным помощником в выполнении ежедневных компьютерных задач, сочетая в себе продуманный дизайн, отличные технические характеристики и приятное удобство в использовании.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. Это стильное устройство выполнено в элегантном черном цвете и предназначено специально для использования с персональными компьютерами. С Logitech вы получаете свободу передвижения благодаря беспроводному подключению по Bluetooth. Радиус действия мыши составляет целых 10 метров, что обеспечивает комфортное использование без ограничений пространства. Она питается от одной батарейки типа AA, что позволяет легко заменять источник питания по мере необходимости. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, который гарантирует точное и плавное управление курсором. Это делает работу за компьютером более эффективной и приносит настоящее удовольствие от взаимодействия с техникой. Будучи продукцией известного бренда Logitech, эта мышь станет надежным помощником в выполнении ежедневных компьютерных задач, сочетая в себе продуманный дизайн, отличные технические характеристики и приятное удобство в использовании.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M240 SILENT - Graphite (910-007119) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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