Top.Mail.Ru
Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729912
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
0.99
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
120x47x207
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
157

Описание товара Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G)

Представляем игровую мышь Acer Nitro OMR505 в стильном исполнении — идеальный инструмент для тех, кто ценит свободу движений, бескомпромиссную точность и долгую работу без подзарядки. Это устройство сочетает в себе передовые беспроводные технологии и эргономичный дизайн, созданный для полного погружения в игровой процесс или комфортной продуктивной работы. Мышь обеспечивает абсолютную свободу передвижения благодаря двум современным типам беспроводного соединения. Вы можете подключить её через Bluetooth напрямую к ноутбуку или планшету, не занимая ценное гнездо USB. Для максимально отзывчивого взаимодействия в динамичных играх используйте скоростной радиоканал. Для этого в комплекте предусмотрен удобный провод с разъёмом USB Type-C, который одновременно служит для зарядки встроенного аккумулятора. Такой гибридный подход даёт вам гибкость и независимость от проводов в любой ситуации. Сердцем устройства является высокоточный оптический сенсор с экстремальным разрешением до 12800 dpi. Это позволяет совершать молниеносные и при этом невероятно точные перемещения курсора. Вы можете мгновенно переключаться между шестью предустановленными режимами чувствительности: 800, 1200, 1600, 3200, 6400 и 12800 dpi, подстраивая поведение мыши под конкретную задачу — от ювелирной работы в графическом редакторе до резких поворотов в шутере. Частота опроса 1000 Гц гарантирует, что каждое ваше движение будет обработано без задержек, обеспечивая плавность и мгновенную реакцию. Корпус мыши выполнен в асимметричной форме, разработанной специально для правой руки. Такая эргономика обеспечивает естественное и комфортное положение кисти даже во время длительных игровых сессий, снижая усталость. Пять программируемых кнопок предоставляют широкие возможности для настройки управления, позволяя назначать сложные команды или макросы для быстрого доступа к нужным функциям. Собственный аккумулятор избавляет от необходимости постоянно покупать батарейки, а стильный голубой цвет корпуса выделит ваше рабочее место или игровую setup. Мышь Acer Nitro OMR505 Blue — это умный выбор для требовательного пользователя, где каждая деталь, от двусторонней беспроводной связи до формы корпуса, работает на ваш комфорт и победу.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
0.99
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
120x47x207
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем игровую мышь Acer Nitro OMR505 в стильном исполнении — идеальный инструмент для тех, кто ценит свободу движений, бескомпромиссную точность и долгую работу без подзарядки. Это устройство сочетает в себе передовые беспроводные технологии и эргономичный дизайн, созданный для полного погружения в игровой процесс или комфортной продуктивной работы. Мышь обеспечивает абсолютную свободу передвижения благодаря двум современным типам беспроводного соединения. Вы можете подключить её через Bluetooth напрямую к ноутбуку или планшету, не занимая ценное гнездо USB. Для максимально отзывчивого взаимодействия в динамичных играх используйте скоростной радиоканал. Для этого в комплекте предусмотрен удобный провод с разъёмом USB Type-C, который одновременно служит для зарядки встроенного аккумулятора. Такой гибридный подход даёт вам гибкость и независимость от проводов в любой ситуации. Сердцем устройства является высокоточный оптический сенсор с экстремальным разрешением до 12800 dpi. Это позволяет совершать молниеносные и при этом невероятно точные перемещения курсора. Вы можете мгновенно переключаться между шестью предустановленными режимами чувствительности: 800, 1200, 1600, 3200, 6400 и 12800 dpi, подстраивая поведение мыши под конкретную задачу — от ювелирной работы в графическом редакторе до резких поворотов в шутере. Частота опроса 1000 Гц гарантирует, что каждое ваше движение будет обработано без задержек, обеспечивая плавность и мгновенную реакцию. Корпус мыши выполнен в асимметричной форме, разработанной специально для правой руки. Такая эргономика обеспечивает естественное и комфортное положение кисти даже во время длительных игровых сессий, снижая усталость. Пять программируемых кнопок предоставляют широкие возможности для настройки управления, позволяя назначать сложные команды или макросы для быстрого доступа к нужным функциям. Собственный аккумулятор избавляет от необходимости постоянно покупать батарейки, а стильный голубой цвет корпуса выделит ваше рабочее место или игровую setup. Мышь Acer Nitro OMR505 Blue — это умный выбор для требовательного пользователя, где каждая деталь, от двусторонней беспроводной связи до формы корпуса, работает на ваш комфорт и победу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...