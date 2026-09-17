Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB
Проводная мышь A4Tech Bloody V8 – игровая модель с широким набором возможностей и креативным дизайном. Стильный корпус под правую и левую руку изготовлен из черного пластика с матовым Soft-touch покрытием. Подключается с помощью кабеля с оплеткой через интерфейс USB, длина провода составляет 1.8 м. Габариты 82х42x123 мм и вес 140 г делают мышь удобной в использовании, а металлические ножки легко и комфортно скользят по поверхности. Для более точного управления предусмотрены 8 кнопок (включая колесико), 5 из которых являются программируемые.A4Tech Bloody V8 оснащена светодиодным датчиком с максимальным разрешением до 3200 dpi и режимом работы от 200 до 3200 dpi, частота опроса – 1000 Гц. Особенностью манипулятора является встроенная память и возможность использования на любых поверхностях.В стандартную комплектацию входит необходимая для пользователя документация и запасные ножки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитМышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, white (910-005716)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q80 черный
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитМышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody P91s черный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитКомпьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB