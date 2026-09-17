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Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB

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Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155720
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
82x42x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
293

Описание товара Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB

Проводная мышь A4Tech Bloody V8 – игровая модель с широким набором возможностей и креативным дизайном. Стильный корпус под правую и левую руку изготовлен из черного пластика с матовым Soft-touch покрытием. Подключается с помощью кабеля с оплеткой через интерфейс USB, длина провода составляет 1.8 м. Габариты 82х42x123 мм и вес 140 г делают мышь удобной в использовании, а металлические ножки легко и комфортно скользят по поверхности. Для более точного управления предусмотрены 8 кнопок (включая колесико), 5 из которых являются программируемые.A4Tech Bloody V8 оснащена светодиодным датчиком с максимальным разрешением до 3200 dpi и режимом работы от 200 до 3200 dpi, частота опроса – 1000 Гц. Особенностью манипулятора является встроенная память и возможность использования на любых поверхностях.В стандартную комплектацию входит необходимая для пользователя документация и запасные ножки.



Теги товара: A4Tech Bloody

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
82x42x123
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная мышь A4Tech Bloody V8 – игровая модель с широким набором возможностей и креативным дизайном. Стильный корпус под правую и левую руку изготовлен из черного пластика с матовым Soft-touch покрытием. Подключается с помощью кабеля с оплеткой через интерфейс USB, длина провода составляет 1.8 м. Габариты 82х42x123 мм и вес 140 г делают мышь удобной в использовании, а металлические ножки легко и комфортно скользят по поверхности. Для более точного управления предусмотрены 8 кнопок (включая колесико), 5 из которых являются программируемые.A4Tech Bloody V8 оснащена светодиодным датчиком с максимальным разрешением до 3200 dpi и режимом работы от 200 до 3200 dpi, частота опроса – 1000 Гц. Особенностью манипулятора является встроенная память и возможность использования на любых поверхностях.В стандартную комплектацию входит необходимая для пользователя документация и запасные ножки.


Теги товара: A4Tech Bloody
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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