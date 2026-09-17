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Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black

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Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 1
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 2
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 3
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 4
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 5
Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 1
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 2
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 3
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 4
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 5
  • Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 360 руб.  1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109199
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
68x38x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black

Беспроводная мышь Logitech M280 изготовлена в современном дизайне и оснащена светодиодным сенсором с разрешением 1000 dpi. Датчик обеспечивает точную и чуткую отзывчивость на движение руки, придавая четкое позиционирование курсору. Повышенная точность придает большую скорость и эффективность в работе. Мышь Logitech M280 проста в управлении. Она оснащена двумя клавишами и колесиком прокрутки. Питание устройства обеспечивает батарейка АА, заряда которой хватает на 240 дней автономной работы. Модель Logitech M280 оснащена функцией энергосбережения: мышь автоматически переводится в «спящий» режим, когда не используется. Опция позволяет сохранить заряд элемента питания. Подключение мыши Logitech M280 происходит через USB-ресивер, радиус действия которого составляет 25 м. Корпус данной модели имеет эргономичную форму и оснащен мягкими прорезиненными вставками, которые обеспечивают приятные тактильные ощущения и делают захват более крепким.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
68x38x105
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Logitech M280 изготовлена в современном дизайне и оснащена светодиодным сенсором с разрешением 1000 dpi. Датчик обеспечивает точную и чуткую отзывчивость на движение руки, придавая четкое позиционирование курсору. Повышенная точность придает большую скорость и эффективность в работе. Мышь Logitech M280 проста в управлении. Она оснащена двумя клавишами и колесиком прокрутки. Питание устройства обеспечивает батарейка АА, заряда которой хватает на 240 дней автономной работы. Модель Logitech M280 оснащена функцией энергосбережения: мышь автоматически переводится в «спящий» режим, когда не используется. Опция позволяет сохранить заряд элемента питания. Подключение мыши Logitech M280 происходит через USB-ресивер, радиус действия которого составляет 25 м. Корпус данной модели имеет эргономичную форму и оснащен мягкими прорезиненными вставками, которые обеспечивают приятные тактильные ощущения и делают захват более крепким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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