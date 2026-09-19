Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый
Пульт для презентаций A4tech Fstyler LP15 является удобным аксессуаром для показа мультимедийных презентаций. В изделии предусмотрены две клавиши для перелистывания слайдов презентации и одна кнопка для включения встроенной лазерной указки, с помощью которой можно привлекать внимание зрителей к определенным элементам слайда. Взаимодействие портативного пульта с ПК или ноутбуком, к которому присоединен проектор для показа презентаций, осуществляется за счет миниатюрного USB-ресивера. Связь между изделием и ресивером поддерживается на расстоянии до 15 м. Пульт ДУ с указкой для показа презентаций A4tech Fstyler LP15 совместим с устройствами, работающими на платформах Android, Mac OS и Windows. Для питания устройства с компактным корпусом белого цвета достаточно всего одной батарейки типа ААА.
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Теги товара: Белые
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Теги товара: Белые
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