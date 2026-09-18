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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 23
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 24
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 25
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 26
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 28
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 30
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 31
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
оранжевый, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 3
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 11
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 25
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 26
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 27
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 28
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 29
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 30
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 31
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324549
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
оранжевый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
240

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but)

A4Tech Fstyler FG30S — стильная и функциональная беспроводная мышь с бесшумными кнопками и расширенными возможностями. Яркий серо-оранжевый дизайн добавит индивидуальности вашему рабочему месту, а эргономичная форма обеспечит комфорт при длительном использовании. Тихая работа (Silent Click) Бесшумные основные кнопки позволяют использовать мышь в офисе, дома или в библиотеке, не мешая окружающим. Отличный выбор для спокойной и продуктивной работы. Беспроводное подключение 2.4 ГГц Работает через компактный USB-ресивер с частотой 2.4 ГГц, обеспечивая стабильную и быструю передачу сигнала без задержек на расстоянии до 10 метров. Высокоточный сенсор 2000 DPI Оптический сенсор с разрешением до 2000 DPI обеспечивает точное позиционирование курсора. Переключаемое разрешение позволяет адаптироваться под разные задачи — от офисной работы до мультимедиа. 6 кнопок для расширенной функциональности Мышь оснащена 6 кнопками, включая боковые клавиши «вперед/назад» — удобно для интернет-серфинга и навигации по документам. Энергоэффективность и удобство Модель поддерживает автоматическое отключение при бездействии, что помогает экономить заряд батареи. Компактный симметричный корпус подойдет для правшей и левшей.



Теги товара: Для ноутбука

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
оранжевый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
A4Tech Fstyler FG30S — стильная и функциональная беспроводная мышь с бесшумными кнопками и расширенными возможностями. Яркий серо-оранжевый дизайн добавит индивидуальности вашему рабочему месту, а эргономичная форма обеспечит комфорт при длительном использовании. Тихая работа (Silent Click) Бесшумные основные кнопки позволяют использовать мышь в офисе, дома или в библиотеке, не мешая окружающим. Отличный выбор для спокойной и продуктивной работы. Беспроводное подключение 2.4 ГГц Работает через компактный USB-ресивер с частотой 2.4 ГГц, обеспечивая стабильную и быструю передачу сигнала без задержек на расстоянии до 10 метров. Высокоточный сенсор 2000 DPI Оптический сенсор с разрешением до 2000 DPI обеспечивает точное позиционирование курсора. Переключаемое разрешение позволяет адаптироваться под разные задачи — от офисной работы до мультимедиа. 6 кнопок для расширенной функциональности Мышь оснащена 6 кнопками, включая боковые клавиши «вперед/назад» — удобно для интернет-серфинга и навигации по документам. Энергоэффективность и удобство Модель поддерживает автоматическое отключение при бездействии, что помогает экономить заряд батареи. Компактный симметричный корпус подойдет для правшей и левшей.


Теги товара: Для ноутбука
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Отзывы


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