Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400)
Мышь Genius — это универсальное устройство, сочетающее в себе эргономичность и технологичность. Выполненная в классических белом и черном цветах, эта мышь обладает стильным дизайном, который прекрасно впишется в любой интерьер рабочего пространства. Исключительное удобство обеспечивается симметричной формой, которая подходит как для правой, так и для левой руки. Благодаря бесшумным кнопкам, вы можете работать или играть в любое время, не беспокоя окружающих. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с графикой или при активном использовании в играх. Мышь оснащена беспроводным подключением через радиоканал, что позволяет избавиться от лишних проводов на рабочем столе и обеспечивает свободу передвижения. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что делает его экономичным в использовании. С весом всего 60 граммов, мышь Genius станет вашим надежным спутником в ежедневной работе и развлечениях.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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