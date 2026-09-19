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Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый

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Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 1
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 4
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397107
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113х57х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый

Мышь A4Tech — это стильное и высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Изящный белый корпус подчеркивает современный дизайн и универсальность, а легкий вес в 62 грамма делает мышь практически невесомой, обеспечивая комфортное использование даже в течение длительного времени. Эта беспроводная мышь подключается через радиоканал и имеет радиус действия до 15 метров, что позволяет свободно передвигаться по комнате, не опасаясь потерять соединение. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, который обеспечивает точное и плавное управление курсором, будь то работа с документами или серфинг в Интернете. Для работы устройства требуется две батарейки типа AAA, которые обеспечивают длительное время автономной работы. Мышь A4Tech станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе функциональность и удобство.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113х57х26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это стильное и высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Изящный белый корпус подчеркивает современный дизайн и универсальность, а легкий вес в 62 грамма делает мышь практически невесомой, обеспечивая комфортное использование даже в течение длительного времени. Эта беспроводная мышь подключается через радиоканал и имеет радиус действия до 15 метров, что позволяет свободно передвигаться по комнате, не опасаясь потерять соединение. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, который обеспечивает точное и плавное управление курсором, будь то работа с документами или серфинг в Интернете. Для работы устройства требуется две батарейки типа AAA, которые обеспечивают длительное время автономной работы. Мышь A4Tech станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе функциональность и удобство.


Теги товара: Для левшей, Белые
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Отзывы


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