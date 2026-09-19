Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20 белый
Мышь A4Tech — это стильное и высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Изящный белый корпус подчеркивает современный дизайн и универсальность, а легкий вес в 62 грамма делает мышь практически невесомой, обеспечивая комфортное использование даже в течение длительного времени. Эта беспроводная мышь подключается через радиоканал и имеет радиус действия до 15 метров, что позволяет свободно передвигаться по комнате, не опасаясь потерять соединение. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, который обеспечивает точное и плавное управление курсором, будь то работа с документами или серфинг в Интернете. Для работы устройства требуется две батарейки типа AAA, которые обеспечивают длительное время автономной работы. Мышь A4Tech станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе функциональность и удобство.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Теги товара: Для левшей, Белые
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