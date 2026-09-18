Мышь Oklick 688MW ERGO черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 688MW ERGO черный
Мышь Oklick предлагает идеальное сочетание функциональности и простоты для повседневного использования с персональными компьютерами. Этот черный беспроводной гаджет весом 84 г станет надежным помощником как дома, так и в офисе. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери подключенности. Оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Удобный хват для правой руки делает устройство комфортным в использовании на протяжении длительного времени. Мышь подключается через радиоканал и питается от одной батарейки типа ААА, что обеспечивает длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Брэнд Oklick известен своим качеством и надежностью, а классический дизайн и черный цвет корпуса мыши вписываются в любой интерьер рабочего стола.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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