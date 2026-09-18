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Мышь Oklick 688MW ERGO черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 688MW ERGO черный

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Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 1
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 2
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Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 6
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 7
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Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 9
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 10
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 11
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 12
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 13
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 14
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 15
Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 1
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 2
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 3
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 4
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 5
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 6
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 7
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 8
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 9
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 10
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 11
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 12
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 13
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 14
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 15
  • Мышь Oklick 688MW ERGO черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324579
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
101 x 78.5 x 61 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
122

Описание товара Мышь Oklick 688MW ERGO черный

Мышь Oklick предлагает идеальное сочетание функциональности и простоты для повседневного использования с персональными компьютерами. Этот черный беспроводной гаджет весом 84 г станет надежным помощником как дома, так и в офисе. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери подключенности. Оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Удобный хват для правой руки делает устройство комфортным в использовании на протяжении длительного времени. Мышь подключается через радиоканал и питается от одной батарейки типа ААА, что обеспечивает длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Брэнд Oklick известен своим качеством и надежностью, а классический дизайн и черный цвет корпуса мыши вписываются в любой интерьер рабочего стола.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 688MW ERGO черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
101 x 78.5 x 61 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick предлагает идеальное сочетание функциональности и простоты для повседневного использования с персональными компьютерами. Этот черный беспроводной гаджет весом 84 г станет надежным помощником как дома, так и в офисе. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате без потери подключенности. Оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Удобный хват для правой руки делает устройство комфортным в использовании на протяжении длительного времени. Мышь подключается через радиоканал и питается от одной батарейки типа ААА, что обеспечивает длительный срок работы без необходимости частой замены источника питания. Брэнд Oklick известен своим качеством и надежностью, а классический дизайн и черный цвет корпуса мыши вписываются в любой интерьер рабочего стола.
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