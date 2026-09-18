Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий
Мышь A4TECH - это надежное и удобное устройство для повседневной работы с компьютером. Она выделяется своим беспроводным подключением, обеспечивающим свободу движения благодаря радиоканальному интерфейсу с радиусом действия до 10 метров. Эта мышь обладает весом всего 76 граммов, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Созданная специально для ПК, мышь A4TECH объединяет в себе стильный синий и черный цвета, которые добавят изящность вашему рабочему месту. Устройство предназначено для использования правой рукой, обеспечивая комфортный и естественный хват. Передовая оптическая технология мыши с разрешением сенсора 2000 dpi обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, что делает ее отличным выбором как для работы в офисных приложениях, так и для развлечений. Мышь питается от одного элемента типа АА, что обеспечивает долгую автономную работу. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь A4TECH демонстрирует отличное качество сборки и надежность, характерные для бренда. Это устройство станет вашим верным помощником в ежедневных задачах и приятным дополнением к вашему рабочему пространству.
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