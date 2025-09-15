Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый
Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство для вашего ПК. Эта беспроводная мышь выполнена в элегантном белом цвете и предназначена для пользователей, предпочитающих держать мышь в правой руке. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Мышь работает на радиоканале и имеет радиус действия до 10 метров, давая вам свободу передвижения без привязки к проводам. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что упрощает замену и обеспечивает длительный срок работы. Вес устройства всего 76 граммов, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, эргономичный дизайн и надежность A4Tech делают эту мышь отличным выбором для ежедневного использования дома или в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Достоинства:
Комментарий:
Любимая мышка, старой лет так 7, отнесла ее в офис, а себе новенькую
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная мышка..у меня нет слов.. Бесшумная..тактильно приятная.. отклик очень хороший.. батарея в комплекте..ноут распознал сразу.. цвет приятный.. Очень доволен приобретением.. 10 из 10.. Фирма радует.. хотел югрин заказать..но это и по цене.. соответствует описанию.. Я в восторге Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Мышка изменилась. Заказывала такую же. Воняет пластик, не щелкает. может кому-то это плюс, что бесшумная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, удобная и качественная мышь. Модель FG30S (S — бесшумная).
Достоинства:
Комментарий:
Настоящая. Батарейка в комплекте. Ловит далеко, ни одного раза не дёрнулась. Бесшумная среди бесшумных. Супермен с двух шагов не услышит, нажимаете вы кнопки или нет. Бесшумные все кнопки, т.е. боковые и верхняя тоже. На 10 нажатий обычной шумной мышки вы успеете нажать 15 на этой. Есть клавиатура этой фирмы, работает с 2010, только краска под пробелом стёрлась. И вот эта мышь настоящая качественная вещь, как делали мыши тогда. Например, крышки отсека батареек у других мышек это просто небрежно отлитый кусок пластика, забиваемый без щелчка, а тут одна только крышка как для космической программы. Юсб-передатчик сделан качественно и ровно (прячется в батарейном отсеке, вставлен поперёк, выглядит как выемка с логотипом), есть мыши других фирм, у них передатчики сляпаны буквально криво, с задирами. Эта фирма по качеству не хуже фирмы на букву L, а дизайн всегда был смелее и разнообразнее. На одной дорогой чёрно-золотой батарейке продержится месяцев 5, мб даже до года. Перед покупкой были сомнения из-за \"резинового\" покрытия, ну вы знаете что бывает с этими резинами и бархатными покрытиями, встретился отзыв, что покрытие этой мыши начало лезть, но оказалось, что оно чуть покоцалось около полосок через ПЯТЬ лет. Живьём резиновое покрытие прочное, крепкое и твёрдое, его можно тереть спиртом, оно не пахнет. Прям отлегло, его характеристики словно волшебные. Если учесть то, что моя рука его вообще не касается там где полоски, то оно вечное. Оно не испортит вид в офисе, можете закупать сотнями. Знаете, если бы даже это покрытие лезло ошмётками через неделю и пахло резиной, а бесшумные кнопки становились шумными через месяц(хотя они всё равно будут тише других), то сама мышь настолько качественная, что всё равно была была радость от покупки и покупалась бы снова к другим компьютерам. Хочется купить ещё, из жадности. Если у кого дёргаются мышки или виснут клавиатуры, поставьте новую дорогую батарейку и поищите в поисковике тьму видео с фразой переменные среды, там рассказано как стереть сохранившиеся конфигурации от соединения прошлых мышек.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная недорогая мышь под среднюю руку. клавиши тихие.
Достоинства:
Комментарий:
мне нравится, очень мягкая и работает бесшумно, то что надо. единственный возможный минус - резиновое покрытие быстро пачкается
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, тихая, удобная, в руке лежит хорошо, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Супер мышь, пользуюсь такой уже много лет. Цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
Средняя мышка. При работе имеется небольшая проблема с устойчивостью. Для мужской руки маловата. Поначалу была действительно бесшумная с приятными приглушёнными кликами, но спустя несколько месяцев клики стали громкими, видимо что-то там внутри стёрлось. Курсор периодически улетает сам куда-нибудь к краю экрана.
Достоинства:
Комментарий:
Студент на компьютерной специальности после нескольких месяцев использования оценил; удобная, достаточно выносливая (постоянная транспортировка в рюкзаке), реакция на нажатия хорошая (рабочая, не игровая), отданых денежек стоит = МОЖНО БРАТЬ смело!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, бесшумные клавиши,очень комфортная
Достоинства:
Комментарий:
моя киска от этой мышки задурела лучше, чем от вискаса.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне нормальная мышь для повседневных задач, руке удобно
Достоинства:
Комментарий:
Уже третья такая. Легендарная стелс мышка. Клик вообще не слышен относительно других
Достоинства:
Комментарий:
Реально бесшумные щелчки, на записи в микрофон за соседним столом не слышно
Достоинства:
Комментарий:
Приятно сидит в руке. Нажатие очень тихое. Для офисной работы отлично подошла
Достоинства:
Комментарий:
качественная мышка. бесшумная. хорошо лежит в руке. в комплекте есть батарейка.
Достоинства:
Комментарий:
Прислали мышь не модель FG30, а лучше FG30S - бесшумную, весьма доволен)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась мышка. Тихо клацает, заказывала специально без доп кнопки сверху, она мне не нужна. чувствительная. на ощупь приятная, не глючит совсем,после айсера эта мышь мне кажется идеальной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бесшумная мышка, пользуюсь сам и дарю всем друзьям
Достоинства:
Комментарий:
Красиво,надежно. Проверять на работоспособность буду позже-дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь очень тихая, и приятная в использовании. Действительно можно с клавой подключить к 1 рессиверу. Тормозов нет! Зачет.
Достоинства:
Комментарий:
Пишут, что тихая. А у меня обычная. Клацает, как обычно. Но приятная на ощупь, и в целом хорошо сделана. Не сияет лазером на всю комнату, вообще не светится. Посмотрим, сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Это очень удачная модель, прям постарались для людей те, ктоее создавал. В ней прекрасно всё!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Тихий клик, почти бесшумно. Пойдет и на малую и на большую руку. Батарейка в комплекте.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
Любимая мышка, старой лет так 7, отнесла ее в офис, а себе новенькую
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная мышка..у меня нет слов.. Бесшумная..тактильно приятная.. отклик очень хороший.. батарея в комплекте..ноут распознал сразу.. цвет приятный.. Очень доволен приобретением.. 10 из 10.. Фирма радует.. хотел югрин заказать..но это и по цене.. соответствует описанию.. Я в восторге Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Мышка изменилась. Заказывала такую же. Воняет пластик, не щелкает. может кому-то это плюс, что бесшумная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, удобная и качественная мышь. Модель FG30S (S — бесшумная).
Достоинства:
Комментарий:
Настоящая. Батарейка в комплекте. Ловит далеко, ни одного раза не дёрнулась. Бесшумная среди бесшумных. Супермен с двух шагов не услышит, нажимаете вы кнопки или нет. Бесшумные все кнопки, т.е. боковые и верхняя тоже. На 10 нажатий обычной шумной мышки вы успеете нажать 15 на этой. Есть клавиатура этой фирмы, работает с 2010, только краска под пробелом стёрлась. И вот эта мышь настоящая качественная вещь, как делали мыши тогда. Например, крышки отсека батареек у других мышек это просто небрежно отлитый кусок пластика, забиваемый без щелчка, а тут одна только крышка как для космической программы. Юсб-передатчик сделан качественно и ровно (прячется в батарейном отсеке, вставлен поперёк, выглядит как выемка с логотипом), есть мыши других фирм, у них передатчики сляпаны буквально криво, с задирами. Эта фирма по качеству не хуже фирмы на букву L, а дизайн всегда был смелее и разнообразнее. На одной дорогой чёрно-золотой батарейке продержится месяцев 5, мб даже до года. Перед покупкой были сомнения из-за \"резинового\" покрытия, ну вы знаете что бывает с этими резинами и бархатными покрытиями, встретился отзыв, что покрытие этой мыши начало лезть, но оказалось, что оно чуть покоцалось около полосок через ПЯТЬ лет. Живьём резиновое покрытие прочное, крепкое и твёрдое, его можно тереть спиртом, оно не пахнет. Прям отлегло, его характеристики словно волшебные. Если учесть то, что моя рука его вообще не касается там где полоски, то оно вечное. Оно не испортит вид в офисе, можете закупать сотнями. Знаете, если бы даже это покрытие лезло ошмётками через неделю и пахло резиной, а бесшумные кнопки становились шумными через месяц(хотя они всё равно будут тише других), то сама мышь настолько качественная, что всё равно была была радость от покупки и покупалась бы снова к другим компьютерам. Хочется купить ещё, из жадности. Если у кого дёргаются мышки или виснут клавиатуры, поставьте новую дорогую батарейку и поищите в поисковике тьму видео с фразой переменные среды, там рассказано как стереть сохранившиеся конфигурации от соединения прошлых мышек.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная недорогая мышь под среднюю руку. клавиши тихие.
Достоинства:
Комментарий:
мне нравится, очень мягкая и работает бесшумно, то что надо. единственный возможный минус - резиновое покрытие быстро пачкается
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, тихая, удобная, в руке лежит хорошо, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Супер мышь, пользуюсь такой уже много лет. Цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
Средняя мышка. При работе имеется небольшая проблема с устойчивостью. Для мужской руки маловата. Поначалу была действительно бесшумная с приятными приглушёнными кликами, но спустя несколько месяцев клики стали громкими, видимо что-то там внутри стёрлось. Курсор периодически улетает сам куда-нибудь к краю экрана.
Достоинства:
Комментарий:
Студент на компьютерной специальности после нескольких месяцев использования оценил; удобная, достаточно выносливая (постоянная транспортировка в рюкзаке), реакция на нажатия хорошая (рабочая, не игровая), отданых денежек стоит = МОЖНО БРАТЬ смело!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, бесшумные клавиши,очень комфортная
Достоинства:
Комментарий:
моя киска от этой мышки задурела лучше, чем от вискаса.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне нормальная мышь для повседневных задач, руке удобно
Достоинства:
Комментарий:
Уже третья такая. Легендарная стелс мышка. Клик вообще не слышен относительно других
Достоинства:
Комментарий:
Реально бесшумные щелчки, на записи в микрофон за соседним столом не слышно
Достоинства:
Комментарий:
Приятно сидит в руке. Нажатие очень тихое. Для офисной работы отлично подошла
Достоинства:
Комментарий:
качественная мышка. бесшумная. хорошо лежит в руке. в комплекте есть батарейка.
Достоинства:
Комментарий:
Прислали мышь не модель FG30, а лучше FG30S - бесшумную, весьма доволен)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась мышка. Тихо клацает, заказывала специально без доп кнопки сверху, она мне не нужна. чувствительная. на ощупь приятная, не глючит совсем,после айсера эта мышь мне кажется идеальной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бесшумная мышка, пользуюсь сам и дарю всем друзьям
Достоинства:
Комментарий:
Красиво,надежно. Проверять на работоспособность буду позже-дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь очень тихая, и приятная в использовании. Действительно можно с клавой подключить к 1 рессиверу. Тормозов нет! Зачет.
Достоинства:
Комментарий:
Пишут, что тихая. А у меня обычная. Клацает, как обычно. Но приятная на ощупь, и в целом хорошо сделана. Не сияет лазером на всю комнату, вообще не светится. Посмотрим, сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Это очень удачная модель, прям постарались для людей те, ктоее создавал. В ней прекрасно всё!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Тихий клик, почти бесшумно. Пойдет и на малую и на большую руку. Батарейка в комплекте.