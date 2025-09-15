Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый

Источник: Я ндекс Маркет

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Настоящая. Батарейка в комплекте. Ловит далеко, ни одного раза не дёрнулась. Бесшумная среди бесшумных. Супермен с двух шагов не услышит, нажимаете вы кнопки или нет. Бесшумные все кнопки, т.е. боковые и верхняя тоже. На 10 нажатий обычной шумной мышки вы успеете нажать 15 на этой. Есть клавиатура этой фирмы, работает с 2010, только краска под пробелом стёрлась. И вот эта мышь настоящая качественная вещь, как делали мыши тогда. Например, крышки отсека батареек у других мышек это просто небрежно отлитый кусок пластика, забиваемый без щелчка, а тут одна только крышка как для космической программы. Юсб-передатчик сделан качественно и ровно (прячется в батарейном отсеке, вставлен поперёк, выглядит как выемка с логотипом), есть мыши других фирм, у них передатчики сляпаны буквально криво, с задирами. Эта фирма по качеству не хуже фирмы на букву L, а дизайн всегда был смелее и разнообразнее. На одной дорогой чёрно-золотой батарейке продержится месяцев 5, мб даже до года. Перед покупкой были сомнения из-за \"резинового\" покрытия, ну вы знаете что бывает с этими резинами и бархатными покрытиями, встретился отзыв, что покрытие этой мыши начало лезть, но оказалось, что оно чуть покоцалось около полосок через ПЯТЬ лет. Живьём резиновое покрытие прочное, крепкое и твёрдое, его можно тереть спиртом, оно не пахнет. Прям отлегло, его характеристики словно волшебные. Если учесть то, что моя рука его вообще не касается там где полоски, то оно вечное. Оно не испортит вид в офисе, можете закупать сотнями. Знаете, если бы даже это покрытие лезло ошмётками через неделю и пахло резиной, а бесшумные кнопки становились шумными через месяц(хотя они всё равно будут тише других), то сама мышь настолько качественная, что всё равно была была радость от покупки и покупалась бы снова к другим компьютерам. Хочется купить ещё, из жадности. Если у кого дёргаются мышки или виснут клавиатуры, поставьте новую дорогую батарейку и поищите в поисковике тьму видео с фразой переменные среды, там рассказано как стереть сохранившиеся конфигурации от соединения прошлых мышек.