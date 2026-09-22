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Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY)

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Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727581
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY)

Мышь A4Tech — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для использования как правой, так и левой рукой. Обладая стильным серым цветом и легким весом в 62 грамма, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему пространству. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, она обеспечивает точное и быстрое реагирование на любые ваши действия. Мышь A4Tech поддерживает радиоканальное подключение с радиусом действия до 15 метров, что позволяет работать свободно и комфортно даже на расстоянии от компьютера. Благодаря тихим кнопкам, вы сможете работать в спокойной обстановке, не отвлекаясь и не отвлекая других. Устройство питается от двух батареек типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Эта мышь от A4Tech — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство, качество и стиль в одном устройстве. Она подходит для самых разнообразных задач — от работы в офисе до расслабленного серфинга в интернете из дома. Разнообразие функций и прекрасные технические характеристики делают ее отличным выбором для любого пользователя.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для использования как правой, так и левой рукой. Обладая стильным серым цветом и легким весом в 62 грамма, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему пространству. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, она обеспечивает точное и быстрое реагирование на любые ваши действия. Мышь A4Tech поддерживает радиоканальное подключение с радиусом действия до 15 метров, что позволяет работать свободно и комфортно даже на расстоянии от компьютера. Благодаря тихим кнопкам, вы сможете работать в спокойной обстановке, не отвлекаясь и не отвлекая других. Устройство питается от двух батареек типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Эта мышь от A4Tech — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство, качество и стиль в одном устройстве. Она подходит для самых разнообразных задач — от работы в офисе до расслабленного серфинга в интернете из дома. Разнообразие функций и прекрасные технические характеристики делают ее отличным выбором для любого пользователя.
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Отзывы


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