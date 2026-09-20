Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Stone Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Stone Grey
Мышь A4Tech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. В сером цвете, она обладает утонченным и современным дизайном, который органично впишется в любой рабочий интерьер. Основные характеристики устройства включают проводное подключение с длиной кабеля 1.5 метра, обеспечивающее стабильное и быстрое соединение без зависимости от батарей. Это делает мышь особенно удобной для длительной работы или игр. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает высокую точность и плавность движений курсора, что крайне важно как для офисных задач, так и для более требовательных приложений. Бренд A4Tech славится своим качеством и долговечностью, предлагая пользователям устройства, которые служат долгие годы без сбоев. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное сочетание комфорта, функциональности и эстетического вида.
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