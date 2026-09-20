Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White
Мышь A4Tech – ваш надежный помощник в мире современных технологий. Эта беспроводная мышь, выполненная в стильном белом корпусе, идеально подойдет для работы с персональным компьютером. Она обеспечивает бесперебойную связь на расстоянии до 10 метров благодаря интерфейсу Bluetooth. Высокое разрешение оптического сенсора в 2000 dpi гарантирует точное и комфортное управление курсором, что особенно ценно как в рабочей обстановке, так и в моменты отдыха за играми. Дизайн мыши продуман для максимально удобного хвата правой рукой, что снижает усталость при длительном использовании. A4Tech уделяет особое внимание комфорту и тишине, поэтому данная модель оснащена бесшумными кнопками, значительно уменьшающими уровень шума при нажатии. Это делает мышь идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и не хочет беспокоить окружающих. Работа от одной батарейки типа AA позволяет мыши долго служить без необходимости частой замены источника питания. При весе всего 72 грамма эта мышь легко и непринужденно движется по рабочей поверхности, обеспечивая высокий уровень мобильности. Выбирайте A4Tech для надежной, комфортной и стильной работы с вашим ПК.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые
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