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Мышь Оклик 775GW черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 775GW черный

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Мышь Оклик 775GW черный - фото 2
Мышь Оклик 775GW черный - фото 3
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Мышь Оклик 775GW черный - фото 5
Мышь Оклик 775GW черный - фото 6
Мышь Оклик 775GW черный - фото 7
Мышь Оклик 775GW черный - фото 8
Мышь Оклик 775GW черный - фото 9
Мышь Оклик 775GW черный - фото 10
Мышь Оклик 775GW черный - фото 11
Мышь Оклик 775GW черный - фото 12
Мышь Оклик 775GW черный - фото 13
Мышь Оклик 775GW черный - фото 14
Мышь Оклик 775GW черный - фото 15
Мышь Оклик 775GW черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A, USB Type-C
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 1
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 2
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 3
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 4
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 5
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 6
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 7
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 8
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 9
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 10
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 11
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 12
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 13
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 14
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 15
  • Мышь Оклик 775GW черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727708
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A, USB Type-C
Длина провода, м
0.99
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
144

Описание товара Мышь Оклик 775GW черный

Мышь Oklick – это современное устройство, созданное специально для геймеров, ценящих качество и комфорт. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим долгую автономную работу, и предлагает два режима подключения: проводное и беспроводное. Она поддерживает интерфейсы Bluetooth, USB Type-A и USB Type-C, что делает её универсальной и простой в использовании с различными устройствами. Черный цвет придает мыши стильный и элегантный вид, а её эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфорт даже при длительных игровых сессиях. Оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением в 5000 dpi, мышь гарантирует высокую точность и быстроту реакции, что особенно важно для профессиональных и увлеченных игроков. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, позволяя игрокам свободно перемещаться и не переживать о потере соединения. Мышь Oklick – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное игровое устройство с широкими возможностями подключения и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 775GW черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A, USB Type-C
Длина провода, м
0.99
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick – это современное устройство, созданное специально для геймеров, ценящих качество и комфорт. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим долгую автономную работу, и предлагает два режима подключения: проводное и беспроводное. Она поддерживает интерфейсы Bluetooth, USB Type-A и USB Type-C, что делает её универсальной и простой в использовании с различными устройствами. Черный цвет придает мыши стильный и элегантный вид, а её эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфорт даже при длительных игровых сессиях. Оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением в 5000 dpi, мышь гарантирует высокую точность и быстроту реакции, что особенно важно для профессиональных и увлеченных игроков. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, позволяя игрокам свободно перемещаться и не переживать о потере соединения. Мышь Oklick – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное игровое устройство с широкими возможностями подключения и стильным дизайном.
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Доставка
Отзывы


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