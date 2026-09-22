Мышь Оклик 775GW черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 775GW черный
Мышь Oklick – это современное устройство, созданное специально для геймеров, ценящих качество и комфорт. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим долгую автономную работу, и предлагает два режима подключения: проводное и беспроводное. Она поддерживает интерфейсы Bluetooth, USB Type-A и USB Type-C, что делает её универсальной и простой в использовании с различными устройствами. Черный цвет придает мыши стильный и элегантный вид, а её эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфорт даже при длительных игровых сессиях. Оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением в 5000 dpi, мышь гарантирует высокую точность и быстроту реакции, что особенно важно для профессиональных и увлеченных игроков. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, позволяя игрокам свободно перемещаться и не переживать о потере соединения. Мышь Oklick – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное игровое устройство с широкими возможностями подключения и стильным дизайном.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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