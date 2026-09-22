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Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) купить с доставкой в Москве
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Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832)

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Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 1
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 2
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 3
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 4
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 5
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 6
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 7
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 8
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 9
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 1
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 2
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 3
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 4
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 5
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 6
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 7
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 8
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 9
  • Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730082
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
250

Описание товара Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832)

Геймерская мышь — это не только эффективный инструмент для киберсражений, но и важный элемент оформления игрового пространства. SVEN RX-G800 обладает оригинальным дизайном и завораживающей RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветов — в ее внешнем виде есть что-то от магических орудий, что позволяет еще глубже погружаться в атмосферу любимых игр. Плавные контуры корпуса при этом обеспечивают отличную эргономику, модель позволяет проводить за играми или работой долгие часы без малейших признаков усталости.

Отзывы о товаре Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x62
Страна производитель
Китай
Описание
Геймерская мышь — это не только эффективный инструмент для киберсражений, но и важный элемент оформления игрового пространства. SVEN RX-G800 обладает оригинальным дизайном и завораживающей RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветов — в ее внешнем виде есть что-то от магических орудий, что позволяет еще глубже погружаться в атмосферу любимых игр. Плавные контуры корпуса при этом обеспечивают отличную эргономику, модель позволяет проводить за играми или работой долгие часы без малейших признаков усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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