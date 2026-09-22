Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401)
Представляем универсальную мышь Genius, сочетающую в себе стильный дизайн и передовые технологии. Доступная в ярком красном и классическом черном цветах, она может похвастаться симметричным корпусом, подходящим как для правой, так и для левой руки. Эта модель оборудована бесшумными кнопками, что делает ее идеальной для использования в тихой обстановке, например, в офисах или учебных заведениях. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и плавность движений при работе на различных поверхностях. Универсальный характер мыши делает ее подходящей как для работы, так и для развлечений. Мышь предлагает два типа подключения: проводное через USB Type-A и беспроводное через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Для беспроводного режима работы требуется одна батарейка типа АА. Легкий вес в 53 грамма делает использование мыши комфортным даже при продолжительной работе. Эта мышь Genius станет надежным помощником как в офисе, так и дома, благодаря своей универсальности и современным техническим характеристикам.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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