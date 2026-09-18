Мышь Gembird MUSW-354
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%330 руб. 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 330207
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Gembird MUSW-354
Беспроводная мышь Gembird MUSW-354 имеет корпусную часть темного цвета, оптимальна для решения различных задач, связанных с использованием ПК. Мышка имеет 4 кнопки, оптический датчик на светодиодах. Для датчика может быть установлен 1 из 4 уровней чувствительности. Компактный корпус из пластика немного весит, не вызывает усталости рук, а десятиметровый радиус беспроводного подключения дает возможность применять мышь с комфортом.
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Беспроводная мышь Gembird MUSW-354 имеет корпусную часть темного цвета, оптимальна для решения различных задач, связанных с использованием ПК. Мышка имеет 4 кнопки, оптический датчик на светодиодах. Для датчика может быть установлен 1 из 4 уровней чувствительности. Компактный корпус из пластика немного весит, не вызывает усталости рук, а десятиметровый радиус беспроводного подключения дает возможность применять мышь с комфортом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Gembird MUSW-354 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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