Мышь Raskat M018
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat M018
Мышь Raskat — это надежное устройство для вашего ПК, созданное с учетом всех современных требований пользователя. Обладая весом всего 102 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование без лишней нагрузки на руку. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, она гарантирует высокую точность и быстроту отклика, что особенно важно для работы и игр. Эргономичный дизайн мыши Raskat подходит для правой руки, обеспечивая удобный хват и минимизируя усталость даже при длительной работе за компьютером. Ее стильный черный цвет делает мышь универсальным дополнением к любому рабочему месту или игровой установке. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и моментальный отклик. Длина провода составляет 1.3 метра, что позволяет легко организовать рабочее пространство и подключить устройство к компьютеру без ограничений в движении. Как часть линейки бренда Raskat, эта проводная оптическая мышь завоевывает доверие пользователей благодаря качеству, надежности и производительности. Выбирая мышь Raskat, вы получаете современное устройство для повседневной работы и развлечений.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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