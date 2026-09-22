Мышь A4Tech OP-560NUS черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727525
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
35x112x56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213
Описание товара Мышь A4Tech OP-560NUS черный
Мышь проводная A4Tech OP-560NUS с размерами корпуса 56x35x112 мм обладает стандартной трехкнопочной конструкцией и подойдет для повседневной работы в различных программах на компьютере или ноутбуке. Для подключения модель использует 1.5-метровый кабель, который позволит с комфортом расположиться за столом. Симметричная форма корпуса обеспечит одинаковый комфорт при хвате проводной мыши A4Tech OP-560NUS правой или левой рукой. Бесшумное нажатие кнопок не будет мешать окружающим. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует быстрое перемещение и точное позиционирование курсора на экране.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
35x112x56
Страна производитель
Китай
Мышь проводная A4Tech OP-560NUS с размерами корпуса 56x35x112 мм обладает стандартной трехкнопочной конструкцией и подойдет для повседневной работы в различных программах на компьютере или ноутбуке. Для подключения модель использует 1.5-метровый кабель, который позволит с комфортом расположиться за столом. Симметричная форма корпуса обеспечит одинаковый комфорт при хвате проводной мыши A4Tech OP-560NUS правой или левой рукой. Бесшумное нажатие кнопок не будет мешать окружающим. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует быстрое перемещение и точное позиционирование курсора на экране.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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