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Мышь A4Tech OP-560NUS черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech OP-560NUS черный

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Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 1
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 2
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 3
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 4
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 5
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 6
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 7
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 8
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 9
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 10
Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 4
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 5
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 6
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 7
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 8
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 9
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 10
  • Мышь A4Tech OP-560NUS черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727525
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
35x112x56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь A4Tech OP-560NUS черный

Мышь проводная A4Tech OP-560NUS с размерами корпуса 56x35x112 мм обладает стандартной трехкнопочной конструкцией и подойдет для повседневной работы в различных программах на компьютере или ноутбуке. Для подключения модель использует 1.5-метровый кабель, который позволит с комфортом расположиться за столом. Симметричная форма корпуса обеспечит одинаковый комфорт при хвате проводной мыши A4Tech OP-560NUS правой или левой рукой. Бесшумное нажатие кнопок не будет мешать окружающим. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует быстрое перемещение и точное позиционирование курсора на экране.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-560NUS черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
35x112x56
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech OP-560NUS с размерами корпуса 56x35x112 мм обладает стандартной трехкнопочной конструкцией и подойдет для повседневной работы в различных программах на компьютере или ноутбуке. Для подключения модель использует 1.5-метровый кабель, который позволит с комфортом расположиться за столом. Симметричная форма корпуса обеспечит одинаковый комфорт при хвате проводной мыши A4Tech OP-560NUS правой или левой рукой. Бесшумное нажатие кнопок не будет мешать окружающим. Оптический светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует быстрое перемещение и точное позиционирование курсора на экране.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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