Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
8 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
97
Описание товара Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A)
Беспроводная мышь Acer OMR502 — доступная и легкая модель для повседневной работы. Мышь подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через комплектный USB-ресивер и обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 8 метров. Модель оснащена сенсором с изменяемым разрешением 1000/1600 DPI, четырьмя кнопками и ресурсом до 3 000 000 нажатий. Питание — от одной батарейки AA. Модель выполнена в симметричном дизайне и подходит как для правшей, так и для левшей. Благодаря компактным габаритам 103 x 60 x 38 мм и весу 55 г мышь удобно брать с собой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
8 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x103
Развернуть
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь Acer OMR502 — доступная и легкая модель для повседневной работы. Мышь подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через комплектный USB-ресивер и обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 8 метров. Модель оснащена сенсором с изменяемым разрешением 1000/1600 DPI, четырьмя кнопками и ресурсом до 3 000 000 нажатий. Питание — от одной батарейки AA. Модель выполнена в симметричном дизайне и подходит как для правшей, так и для левшей. Благодаря компактным габаритам 103 x 60 x 38 мм и весу 55 г мышь удобно брать с собой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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