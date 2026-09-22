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Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A)

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Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 1
Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 2
Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 3
Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 4
Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 1
  • Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 2
  • Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 3
  • Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 4
  • Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729913
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
8 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
97

Описание товара Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A)

Беспроводная мышь Acer OMR502 — доступная и легкая модель для повседневной работы. Мышь подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через комплектный USB-ресивер и обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 8 метров. Модель оснащена сенсором с изменяемым разрешением 1000/1600 DPI, четырьмя кнопками и ресурсом до 3 000 000 нажатий. Питание — от одной батарейки AA. Модель выполнена в симметричном дизайне и подходит как для правшей, так и для левшей. Благодаря компактным габаритам 103 x 60 x 38 мм и весу 55 г мышь удобно брать с собой.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR502 черный (ZL.MCE11.01A)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
8 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x103
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Acer OMR502 — доступная и легкая модель для повседневной работы. Мышь подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через комплектный USB-ресивер и обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 8 метров. Модель оснащена сенсором с изменяемым разрешением 1000/1600 DPI, четырьмя кнопками и ресурсом до 3 000 000 нажатий. Питание — от одной батарейки AA. Модель выполнена в симметричном дизайне и подходит как для правшей, так и для левшей. Благодаря компактным габаритам 103 x 60 x 38 мм и весу 55 г мышь удобно брать с собой.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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