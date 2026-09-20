Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%520 руб. 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568144
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69x125x40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
220
Описание товара Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460)
Мышь проводная Oklick GMNG 850GM с 6 кнопками обладает свойствами стильного, производительного и надежного манипулятора. Она оснащена датчиком с настраиваемым разрешением в пределах 1200-4800 dpi, который быстро и точно распознает каждое передвижение. Эргономичная форма с упором для пальца гарантирует комфортное удержание манипулятора и не вызывает усталости при длительных игровых сеансах. Среди других особенностей Oklick GMNG 850GM отмечаются проводное подключение посредством порта USB и разноцветная подсветка корпуса.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
69x125x40 мм
Страна производитель
Китай
Мышь проводная Oklick GMNG 850GM с 6 кнопками обладает свойствами стильного, производительного и надежного манипулятора. Она оснащена датчиком с настраиваемым разрешением в пределах 1200-4800 dpi, который быстро и точно распознает каждое передвижение. Эргономичная форма с упором для пальца гарантирует комфортное удержание манипулятора и не вызывает усталости при длительных игровых сеансах. Среди других особенностей Oklick GMNG 850GM отмечаются проводное подключение посредством порта USB и разноцветная подсветка корпуса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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