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Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460)

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Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 1
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 2
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 3
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 4
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 5
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 6
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 7
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 8
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 9
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 10
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 11
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 12
Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 1
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 2
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 3
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 4
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 5
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 6
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 7
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 8
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 9
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 10
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 11
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 12
  • Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
520 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568144
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69x125x40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
220

Описание товара Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460)

Мышь проводная Oklick GMNG 850GM с 6 кнопками обладает свойствами стильного, производительного и надежного манипулятора. Она оснащена датчиком с настраиваемым разрешением в пределах 1200-4800 dpi, который быстро и точно распознает каждое передвижение. Эргономичная форма с упором для пальца гарантирует комфортное удержание манипулятора и не вызывает усталости при длительных игровых сеансах. Среди других особенностей Oklick GMNG 850GM отмечаются проводное подключение посредством порта USB и разноцветная подсветка корпуса.

Отзывы о товаре Мышь Oklick GMNG 850GM красный (1533460)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
69x125x40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Oklick GMNG 850GM с 6 кнопками обладает свойствами стильного, производительного и надежного манипулятора. Она оснащена датчиком с настраиваемым разрешением в пределах 1200-4800 dpi, который быстро и точно распознает каждое передвижение. Эргономичная форма с упором для пальца гарантирует комфортное удержание манипулятора и не вызывает усталости при длительных игровых сеансах. Среди других особенностей Oklick GMNG 850GM отмечаются проводное подключение посредством порта USB и разноцветная подсветка корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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