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Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT купить с доставкой в Москве
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Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT

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Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 1
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 2
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 3
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 4
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 5
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 6
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 7
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 8
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 9
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 10
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 11
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 12
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 13
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 14
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 15
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 16
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 17
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 18
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 8
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 9
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 10
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 11
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 12
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 13
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 14
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 15
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 16
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 17
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 18
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
6 000 руб.  15 250 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT
6 000 руб. -61%
15 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
24.1
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
15.2
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
5.5

Описание товара Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT

Акустика R1010BT представляет собой новую версию еще одной классической модели Edifier, R1000TCN. Корпус из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) толщиной 15 мм поглощает нежелательную внешнюю вибрацию. Оснащенная 4-дюймовыми низкочастотными драйверами и 3/4-дюймовыми твитерами с шелковыми диффузорами, полочная Bluetooth колонка R1010BT спроектирована так, чтобы воспроизводить выразительный звук с хорошей детализацией.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
24.1
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
15.2
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Акустика R1010BT представляет собой новую версию еще одной классической модели Edifier, R1000TCN. Корпус из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) толщиной 15 мм поглощает нежелательную внешнюю вибрацию. Оснащенная 4-дюймовыми низкочастотными драйверами и 3/4-дюймовыми твитерами с шелковыми диффузорами, полочная Bluetooth колонка R1010BT спроектирована так, чтобы воспроизводить выразительный звук с хорошей детализацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - данный товар вы можете купить по цене 6000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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