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Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 купить с доставкой в Москве
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Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224

30 Отзывы
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Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 1
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 2
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 3
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 4
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 5
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 6
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 1
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 2
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 3
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 4
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 5
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 6
  • Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
730 руб.  940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228094
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от USB
да
Производство
Китай
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224

Акустическая стереосистема 2.0 сочетает компактные размеры и функциональность, ее можно ставить дома, но также колонки легко взять с собой в путешествие или на дачу. Деревянный корпус колонок создает приятное и натуральное звучание в широком спектре частотного диапазона. Встроенный регулятор громкости удобен для быстрой настройки, а тканевое покрытие предотвращает повреждение динамиков и придает колонкам классический внешний вид. Для подключения используйте Jack 3,5 мм (встроен), а кабель питания подключается к порту USB компьютера или обычного зарядного устройства.

Отзывы о товаре Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
коржов

Достоинства:


Комментарий:
бомба провод коротковат но это не влечет на качество звука
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные работают на заявленную позицию
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки лёгкие, удобные. Быстро разобрались как подключить. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
работает за свои деньги отлично,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Вячеслав Т.

Достоинства:


Комментарий:
жаль что у колонок очень короткий провод.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
нечего,ну это же для компьютера
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, всё соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
сделано добротно все цело и комплектно работает Подключал к телевизору звук стал существенно лучше
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, если не хотите что бы гудело, используйте блок, а не комп. Очень короткий провод. Скорее для ноута.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. В целом устраивают.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
Обычные колонки. Сверхестественного ждать не стоит. Звук просто звук. Громкость обычная - не большая. Для просмотра ютуба вполне за такие деньги. Для ценителей музыки (про качество уж не говорю) - ищите другие варианты и естественно дороже
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
за небольшие деньги вполне достойно для своего размера
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, качественно передают звук. Из минусов можно отметить, что действительно короткий провод. Лично у меня системник стоит под столом в специальной нише, пришлось заморочиться.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие, звук чистый. Различаются логотипы (см.фото)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие клетки за свою цену. Шнур коротковатый, но хватило. регулятор на шнуре не особо полезен.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
колонки норм. для комнаты в 20 м² вполне достаточная громкость.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
на полной громкости не хрюкают. низов нет, но терпимо. звук как из банки.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, громкие колонки. Мощные басы, хорошо, что есть регулировка громкости и регулировка высоких и низких частот. Современный дизайн. По размеру достаточно большие. На фотографии кажутся поменьше.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Размер меньше чем ожидал. Купил ребенку на стол для игр. Под монитор легли как надо.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
звук очень даже хороший для таких малюток!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Антон Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное звучание за эти деньги. немного низких маловато, но при такой Крозе сделать саб сложновато. Покупал для тётушки взамен старых ей очень понравились.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работают.Правдо немного шипят
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки огонь, уже эффект как долби, работают отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонки понравились играют хорошо,как раз под комп пойдет.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Виктор Ч.

Достоинства:


Комментарий:
цена качество, длина проводов не о чем. внешний вид супер!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки за свою цену неплохие, только провода коротковаты
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Крутые колонки самое то для компьютера . Всем советую!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Борис Ч.

Достоинства:


Комментарий:
гудят, цена соответствует качеству
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, но провода короткие, колонки могут стоять только совсем рядом с компьютером - звуковую базу не расширить.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
маир т.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены, приемлемо звучание. Для офиса норм



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от USB
да
Производство
Китай
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая стереосистема 2.0 сочетает компактные размеры и функциональность, ее можно ставить дома, но также колонки легко взять с собой в путешествие или на дачу. Деревянный корпус колонок создает приятное и натуральное звучание в широком спектре частотного диапазона. Встроенный регулятор громкости удобен для быстрой настройки, а тканевое покрытие предотвращает повреждение динамиков и придает колонкам классический внешний вид. Для подключения используйте Jack 3,5 мм (встроен), а кабель питания подключается к порту USB компьютера или обычного зарядного устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
коржов

Достоинства:


Комментарий:
бомба провод коротковат но это не влечет на качество звука
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные работают на заявленную позицию
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки лёгкие, удобные. Быстро разобрались как подключить. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
работает за свои деньги отлично,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Вячеслав Т.

Достоинства:


Комментарий:
жаль что у колонок очень короткий провод.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
нечего,ну это же для компьютера
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, всё соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
сделано добротно все цело и комплектно работает Подключал к телевизору звук стал существенно лучше
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, если не хотите что бы гудело, используйте блок, а не комп. Очень короткий провод. Скорее для ноута.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество. В целом устраивают.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
Обычные колонки. Сверхестественного ждать не стоит. Звук просто звук. Громкость обычная - не большая. Для просмотра ютуба вполне за такие деньги. Для ценителей музыки (про качество уж не говорю) - ищите другие варианты и естественно дороже
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
за небольшие деньги вполне достойно для своего размера
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, качественно передают звук. Из минусов можно отметить, что действительно короткий провод. Лично у меня системник стоит под столом в специальной нише, пришлось заморочиться.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие, звук чистый. Различаются логотипы (см.фото)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие клетки за свою цену. Шнур коротковатый, но хватило. регулятор на шнуре не особо полезен.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
колонки норм. для комнаты в 20 м² вполне достаточная громкость.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
на полной громкости не хрюкают. низов нет, но терпимо. звук как из банки.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, громкие колонки. Мощные басы, хорошо, что есть регулировка громкости и регулировка высоких и низких частот. Современный дизайн. По размеру достаточно большие. На фотографии кажутся поменьше.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Размер меньше чем ожидал. Купил ребенку на стол для игр. Под монитор легли как надо.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
звук очень даже хороший для таких малюток!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Антон Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное звучание за эти деньги. немного низких маловато, но при такой Крозе сделать саб сложновато. Покупал для тётушки взамен старых ей очень понравились.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работают.Правдо немного шипят
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки огонь, уже эффект как долби, работают отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонки понравились играют хорошо,как раз под комп пойдет.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Виктор Ч.

Достоинства:


Комментарий:
цена качество, длина проводов не о чем. внешний вид супер!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки за свою цену неплохие, только провода коротковаты
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Крутые колонки самое то для компьютера . Всем советую!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Борис Ч.

Достоинства:


Комментарий:
гудят, цена соответствует качеству
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, но провода короткие, колонки могут стоять только совсем рядом с компьютером - звуковую базу не расширить.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
маир т.

Достоинства:


Комментарий:
для своей цены, приемлемо звучание. Для офиса норм


Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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