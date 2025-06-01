Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%730 руб. 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от USB
да
Производство
Китай
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х10
Вес, кг.
1.9
Описание товара Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224
Акустическая стереосистема 2.0 сочетает компактные размеры и функциональность, ее можно ставить дома, но также колонки легко взять с собой в путешествие или на дачу. Деревянный корпус колонок создает приятное и натуральное звучание в широком спектре частотного диапазона. Встроенный регулятор громкости удобен для быстрой настройки, а тканевое покрытие предотвращает повреждение динамиков и придает колонкам классический внешний вид. Для подключения используйте Jack 3,5 мм (встроен), а кабель питания подключается к порту USB компьютера или обычного зарядного устройства.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от USB
да
Производство
Китай
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Акустическая стереосистема 2.0 сочетает компактные размеры и функциональность, ее можно ставить дома, но также колонки легко взять с собой в путешествие или на дачу. Деревянный корпус колонок создает приятное и натуральное звучание в широком спектре частотного диапазона. Встроенный регулятор громкости удобен для быстрой настройки, а тканевое покрытие предотвращает повреждение динамиков и придает колонкам классический внешний вид. Для подключения используйте Jack 3,5 мм (встроен), а кабель питания подключается к порту USB компьютера или обычного зарядного устройства.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
бомба провод коротковат но это не влечет на качество звука
Достоинства:
Комментарий:
отличные работают на заявленную позицию
Достоинства:
Комментарий:
Колонки лёгкие, удобные. Быстро разобрались как подключить. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает за свои деньги отлично,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
жаль что у колонок очень короткий провод.
Достоинства:
Комментарий:
нечего,ну это же для компьютера
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, всё соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
сделано добротно все цело и комплектно работает Подключал к телевизору звук стал существенно лучше
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, если не хотите что бы гудело, используйте блок, а не комп. Очень короткий провод. Скорее для ноута.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество. В целом устраивают.
Достоинства:
Комментарий:
Обычные колонки. Сверхестественного ждать не стоит. Звук просто звук. Громкость обычная - не большая. Для просмотра ютуба вполне за такие деньги. Для ценителей музыки (про качество уж не говорю) - ищите другие варианты и естественно дороже
Достоинства:
Комментарий:
за небольшие деньги вполне достойно для своего размера
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, качественно передают звук. Из минусов можно отметить, что действительно короткий провод. Лично у меня системник стоит под столом в специальной нише, пришлось заморочиться.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие, звук чистый. Различаются логотипы (см.фото)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие клетки за свою цену. Шнур коротковатый, но хватило. регулятор на шнуре не особо полезен.
Достоинства:
Комментарий:
колонки норм. для комнаты в 20 м² вполне достаточная громкость.
Достоинства:
Комментарий:
на полной громкости не хрюкают. низов нет, но терпимо. звук как из банки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, громкие колонки. Мощные басы, хорошо, что есть регулировка громкости и регулировка высоких и низких частот. Современный дизайн. По размеру достаточно большие. На фотографии кажутся поменьше.
Достоинства:
Комментарий:
Размер меньше чем ожидал. Купил ребенку на стол для игр. Под монитор легли как надо.
Достоинства:
Комментарий:
звук очень даже хороший для таких малюток!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное звучание за эти деньги. немного низких маловато, но при такой Крозе сделать саб сложновато. Покупал для тётушки взамен старых ей очень понравились.
Достоинства:
Комментарий:
Работают.Правдо немного шипят
Достоинства:
Комментарий:
Колонки огонь, уже эффект как долби, работают отлично
Достоинства:
Комментарий:
колонки понравились играют хорошо,как раз под комп пойдет.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
цена качество, длина проводов не о чем. внешний вид супер!
Достоинства:
Комментарий:
Колонки за свою цену неплохие, только провода коротковаты
Достоинства:
Комментарий:
Крутые колонки самое то для компьютера . Всем советую!!
Достоинства:
Комментарий:
гудят, цена соответствует качеству
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, но провода короткие, колонки могут стоять только совсем рядом с компьютером - звуковую базу не расширить.
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены, приемлемо звучание. Для офиса норм
Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Defender SPK 240 6 Вт питание от USB 65224
Достоинства:
Комментарий:
бомба провод коротковат но это не влечет на качество звука
Достоинства:
Комментарий:
отличные работают на заявленную позицию
Достоинства:
Комментарий:
Колонки лёгкие, удобные. Быстро разобрались как подключить. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает за свои деньги отлично,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
жаль что у колонок очень короткий провод.
Достоинства:
Комментарий:
нечего,ну это же для компьютера
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, всё соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
сделано добротно все цело и комплектно работает Подключал к телевизору звук стал существенно лучше
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, если не хотите что бы гудело, используйте блок, а не комп. Очень короткий провод. Скорее для ноута.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество. В целом устраивают.
Достоинства:
Комментарий:
Обычные колонки. Сверхестественного ждать не стоит. Звук просто звук. Громкость обычная - не большая. Для просмотра ютуба вполне за такие деньги. Для ценителей музыки (про качество уж не говорю) - ищите другие варианты и естественно дороже
Достоинства:
Комментарий:
за небольшие деньги вполне достойно для своего размера
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, качественно передают звук. Из минусов можно отметить, что действительно короткий провод. Лично у меня системник стоит под столом в специальной нише, пришлось заморочиться.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие, звук чистый. Различаются логотипы (см.фото)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие клетки за свою цену. Шнур коротковатый, но хватило. регулятор на шнуре не особо полезен.
Достоинства:
Комментарий:
колонки норм. для комнаты в 20 м² вполне достаточная громкость.
Достоинства:
Комментарий:
на полной громкости не хрюкают. низов нет, но терпимо. звук как из банки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, громкие колонки. Мощные басы, хорошо, что есть регулировка громкости и регулировка высоких и низких частот. Современный дизайн. По размеру достаточно большие. На фотографии кажутся поменьше.
Достоинства:
Комментарий:
Размер меньше чем ожидал. Купил ребенку на стол для игр. Под монитор легли как надо.
Достоинства:
Комментарий:
звук очень даже хороший для таких малюток!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное звучание за эти деньги. немного низких маловато, но при такой Крозе сделать саб сложновато. Покупал для тётушки взамен старых ей очень понравились.
Достоинства:
Комментарий:
Работают.Правдо немного шипят
Достоинства:
Комментарий:
Колонки огонь, уже эффект как долби, работают отлично
Достоинства:
Комментарий:
колонки понравились играют хорошо,как раз под комп пойдет.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
цена качество, длина проводов не о чем. внешний вид супер!
Достоинства:
Комментарий:
Колонки за свою цену неплохие, только провода коротковаты
Достоинства:
Комментарий:
Крутые колонки самое то для компьютера . Всем советую!!
Достоинства:
Комментарий:
гудят, цена соответствует качеству
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, но провода короткие, колонки могут стоять только совсем рядом с компьютером - звуковую базу не расширить.
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены, приемлемо звучание. Для офиса норм