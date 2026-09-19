Колонки Oklick OK-164 2.0 белый
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-164 2.0 белый
Акустическая система Оклик OK-164 обеспечивает высококачественное звучание, которое погрузит вас в мир музыки, фильмов и игр. С ее помощью вы сможете создать невероятную атмосферу в вашем доме или офисе. С общей мощностью в 30 Вт, OK-164 гарантирует чистый звук с глубокими басами и яркими высокими частотами. Благодаря встроенному эквалайзеру, вы можете настроить звук под свои предпочтения и наслаждаться музыкой с максимальным комфортом. Все регуляторы управления аудиосистемой находятся на передней панели. Вы можете слушать музыку с любого устройства, будь то смартфон, планшет или ноутбук, в этом вам поможет интерфейс stereo jack 3.5 мм. Питание системы осуществляется от сети. Также предусмотрен и дополнительный разъем для наушников. Ее элегантные линии и небольшие размеры делают ее идеальным выбором для любого интерьера. Корпус, полностью белого цвета, состоит из современных прочных материалов, передняя панель – матовый пластик, стенки – MDF. Благодаря этому она имеет небольшой вес и может быть установлена в любом месте. Не упустите возможность обогатить вашу жизнь качественным звуком. Погрузитесь в мир музыки и развлечений с акустической системой Оклик OK-164.
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