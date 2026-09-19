Top.Mail.Ru
Колонки Oklick OK-164 2.0 белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Oklick OK-164 2.0 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 1
Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 2
Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 3
Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 4
Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
30
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 1
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 2
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 3
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 4
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 630 руб.  4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358097
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для наушников
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
30
Мощность фронтальных колонок
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Колонки Oklick OK-164 2.0 белый

Акустическая система Оклик OK-164 обеспечивает высококачественное звучание, которое погрузит вас в мир музыки, фильмов и игр. С ее помощью вы сможете создать невероятную атмосферу в вашем доме или офисе. С общей мощностью в 30 Вт, OK-164 гарантирует чистый звук с глубокими басами и яркими высокими частотами. Благодаря встроенному эквалайзеру, вы можете настроить звук под свои предпочтения и наслаждаться музыкой с максимальным комфортом. Все регуляторы управления аудиосистемой находятся на передней панели. Вы можете слушать музыку с любого устройства, будь то смартфон, планшет или ноутбук, в этом вам поможет интерфейс stereo jack 3.5 мм. Питание системы осуществляется от сети. Также предусмотрен и дополнительный разъем для наушников. Ее элегантные линии и небольшие размеры делают ее идеальным выбором для любого интерьера. Корпус, полностью белого цвета, состоит из современных прочных материалов, передняя панель – матовый пластик, стенки – MDF. Благодаря этому она имеет небольшой вес и может быть установлена в любом месте. Не упустите возможность обогатить вашу жизнь качественным звуком. Погрузитесь в мир музыки и развлечений с акустической системой Оклик OK-164.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-164 2.0 белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для наушников
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
30
Мощность фронтальных колонок
15
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система Оклик OK-164 обеспечивает высококачественное звучание, которое погрузит вас в мир музыки, фильмов и игр. С ее помощью вы сможете создать невероятную атмосферу в вашем доме или офисе. С общей мощностью в 30 Вт, OK-164 гарантирует чистый звук с глубокими басами и яркими высокими частотами. Благодаря встроенному эквалайзеру, вы можете настроить звук под свои предпочтения и наслаждаться музыкой с максимальным комфортом. Все регуляторы управления аудиосистемой находятся на передней панели. Вы можете слушать музыку с любого устройства, будь то смартфон, планшет или ноутбук, в этом вам поможет интерфейс stereo jack 3.5 мм. Питание системы осуществляется от сети. Также предусмотрен и дополнительный разъем для наушников. Ее элегантные линии и небольшие размеры делают ее идеальным выбором для любого интерьера. Корпус, полностью белого цвета, состоит из современных прочных материалов, передняя панель – матовый пластик, стенки – MDF. Благодаря этому она имеет небольшой вес и может быть установлена в любом месте. Не упустите возможность обогатить вашу жизнь качественным звуком. Погрузитесь в мир музыки и развлечений с акустической системой Оклик OK-164.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Oklick OK-164 2.0 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...